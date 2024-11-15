"Ваш син потрапив у ДТП": у Києві пенсіонерку ошукали на 100 тис. гривень (фото)

Чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві, яке завдало істотної шкоди потерпілій. Вони можуть сісти за ґрати на п'ять років.

В Києві два чоловіки обманули 88-річну жінку на майже 100 тис. гривень за схемою "ваш син потрапив у ДТП". Зараз їм повідомлено про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.

У відомстві зазначили, що особам було 54 та 18 років. Вони зателефонували пенсіонерці та розповіли, що її син потрапив у аварію та терміново потрібні гроші для його лікування. Жінка повірила в цю історію.

Пенсіонерка віддала одному з підозрюваних 35 тис. грн та 1500 євро, коли той прийшов за грошима. 18-річний молодик віддав гроші своєму спільнику, отримавши свою винагороду — 10 тис. гривень. Одразу після цього спільників затримали.

В прокуратурі зазначили, що цим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні замаху на шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди потерпілій, в період воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення строком до 5 років.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що 81-річна пенсіонерка з Великої Британії віддала незнайомцю 140 тисяч фунтів стерлінгів. Він писав їй повідомлення в Facebook та видавав себе за рок-зірку з Deep Purple Річі Блекмора, з яким вона колись навчалася у школі.

Зазначимо, що в Україні станом на 1 жовтня нараховується 10,34 мільйона пенсіонерів. 43% літніх людей в Україні отримують менше ніж 100 доларів, причому у більшості з цих людей пенсія становить 66 доларів (тобто 2 760 грн) на місяць.