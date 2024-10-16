Майже половина українців отримує пенсію, меншу від 100 доларів, — аналітики

Чверть пенсіонерів взагалі отримують лише 66 доларів на місяць, повідомляють фахівці.

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В Україні станом на 1 жовтня нараховується 10,34 мільйона пенсіонерів. 43% літніх людей в Україні отримують менше ніж 100 доларів, причому у більшості з цих людей пенсія становить 66 доларів (тобто 2 760 грн) на місяць. Про це повідомляють аналітики платформи "Опендатабот".

Розмір пенсій в Україні Фото: Опендатабот

За даними сервісу, середня пенсія по країні — 5 851 грн (141 долар). У 1,31 млн українців (тобто 12,7%) розмір пенсії складає понад 10 000 гривень. В середньому пенсіонери цієї групи отримують 15 354 грн (370 доларів).

Якщо порівнювати розмір пенсій по регіонах, то найвищі пенсії отримують жителі столиці. Пенсія в Києві складає 7 971 грн, що на 36% більше, ніж в середньому по країні. Також високу пенсію отримують жителі Рівненської (7 276 грн) та Донецької (7 158 грн) області. Найменші пенсії отримують в Тернопільській (4 460 грн), Чернівецькій (4 664 грн) та Закарпатській (4 697 грн) областях.

Середній розмір пенсії по регіонам Фото: Опендатабот

Зазначимо, що українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Однак 15 жовтня в ГУ Пенсійного фонду повідомили, що деякі можуть втратити виплати через низку причин. Виплати відновити можна, звернувшись до Пенсійного фонду.

Слід додати, що пенсіонери, які продовжують працювати або є фізичними особами-підприємцями, про свій статус повинні повідомити державу. Якщо ж вони цього не зроблять протягом 10 днів, то зайві пенсійні витрати потрібно буде повернути.