Почти половина украинцев получает пенсию меньше 100 долларов, — аналитики

Четверть пенсионеров вообще получают лишь 66 долларов в месяц, сообщают специалисты.

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В Украине по состоянию на 1 октября насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров. 43% пожилых людей в Украине получают менее 100 долларов, причем у большинства из этих людей пенсия составляет 66 долларов (то есть 2 760 грн) в месяц. Об этом сообщают аналитики платформы "Опендатабот".

Размер пенсий в Украине Фото: Опэндатабот

По данным сервиса, средняя пенсия по стране — 5 851 грн (141 доллар). У 1,31 млн украинцев (то есть 12,7%) размер пенсии составляет более 10 000 гривен. В среднем пенсионеры этой группы получают 15 354 грн (370 долларов).

Если сравнивать размер пенсий по регионам, то самые высокие пенсии получают жители столицы. Пенсия в Киеве составляет 7 971 грн, что на 36% больше, чем в среднем по стране. Также высокую пенсию получают жители Ровенской (7 276 грн) и Донецкой (7 158 грн) области. Наименьшие пенсии получают в Тернопольской (4 460 грн), Черновицкой (4 664 грн) и Закарпатской (4 697 грн) областях.

Средний размер пенсии по регионам Фото: Опэндатабот

Отметим, что украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Однако 15 октября в ГУ Пенсионного фонда сообщили, что некоторые могут потерять выплаты по ряду причин. Выплаты восстановить можно, обратившись в Пенсионный фонд.

Следует добавить, что пенсионеры, которые продолжают работать или являются физическими лицами-предпринимателями, о своем статусе должны уведомить государство. Если же они этого не сделают в течение 10 дней, то лишние пенсионные расходы нужно будет вернуть.