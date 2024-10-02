Думала, що пише рок-зірці: пенсіонерка віддала незнайомцю 140 тисяч фунтів стерлінгів

Валері Хорвуд думала, що листується з рок-зіркою 70-х, поки родина не побачила, скільки вона йому заплатила. Незнайомець переконав жінку, що всі їхні розмови мають триматися в секреті через його статус.

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81-річна Валері Хорвуд із Фліта (Англія) отримувала повідомлення у Facebook від людини, яка видавала себе за рок-зірку з Deep Purple Річі Блекмора, з яким вона колись навчалася у школі. Про це пише Daily Star.

Шахрай видурив у хворої на рак пенсіонерки 140 000 фунтів стерлінгів. Жінку вмовили купити сотні подарункових карток Apple для незнайомця, який переконав її, що всі їхні розмови мають триматися в секреті через його статус знаменитості.

"Вона показала мені свій банківський додаток, а там усе зникло. Її світ просто повністю зруйнувався. Вона не могла зрозуміти, що сталося. Я пережила найжахливіші емоційні гойдалки", — розповіла її 52-річна донька Деббі.

Сім'я дізналася про проблему після того, як Валері попросила друга позичити їй 2 000 фунтів стерлінгів для сплати рахунків, оскільки у неї зовсім не залишилося грошей.

Сім'я дізналася про проблему після того, як Валері попросила друга позичити їй 2 000 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Деббі зазначила, що помітила дивну поведінку мами ще в червні 2023 року і переглянула її телефон, але не побачила нічого підозрілого, тому що шахрай спілкувався з пенсіонеркою через додаток під назвою Signal, про який вона ніколи не чула.

"Мені так прикро, тому що якби я знала про цей застосунок, то побачила б його в червні-липні минулого року і змогла б припинити це в зародку. Ми всі були в шоці. Моя мама — не дурна старенька. Вона дуже товариська і дуже уважна. Ймовірно, їй було дуже самотньо. Їй подобалися їхні розмови. Те, що вона виявилася втягнута в це, дуже сумно. Я ніколи б не подумала, що моя мама може бути настільки вразливою", — додала Деббі.

Зараз Валері живе разом із донькою на ім'я Деббі Фото: SWNS

Після видалення програми Signal Валері почала отримувати загрозливі повідомлення у WhatsApp від шахрая, який вимагав ще грошей, що стало для неї надто серйозною проблемою і призвело до спроби самогубства.

Деббі також подякувала компанії Tesco за повернення 12 500 фунтів стерлінгів, витрачених у їхніх магазинах. Сім'я постраждалої закликає інші супермаркети зробити те ж саме і допомогти Валері повернути всі гроші. Після афери пенсіонерка переїхала до своєї дочки, яка доглядає за нею.

Раніше Фокус повідомляв, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро. Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соцмережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб потім використовувати їхні вразливі місця.

Також стало відомо, що чоловік, який врізався в замаскований військовий вертоліт, отримає 3,3 млн доларів. Потерпілий Джефф Сміт вимагав 9,5 млн доларів як відшкодування збитків, щоб покрити медичні витрати та втрачений заробіток. Нещодавно гучну справу було розглянуто в суді.