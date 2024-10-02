Думала, что пишет рок-звезде: пенсионерка отдала незнакомцу 140 тысяч фунтов стерлингов

Валери Хорвуд думала, что переписывается с рок-звездой 70-х, пока семья не увидела, сколько она ему заплатила. Незнакомец убедил женщину, что все их разговоры должны держаться в секрете из-за его статуса.

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81-летняя Валери Хорвуд из Флита (Англия) получала сообщения в Facebook от человека, выдававшего себя за рок-звезду из Deep Purple Ричи Блэкмора, с которым она когда-то училась в школе. Об этом пишет Daily Star.

Мошенник выманил у больной раком пенсионерки 140 000 фунтов стерлингов. Женщину уговорили купить сотни подарочных карт Apple для незнакомца, который убедил ее, что все их разговоры должны держаться в секрете из-за его статуса знаменитости.

"Она показала мне свое банковское приложение, а там все исчезло. Ее мир просто полностью разрушился. Она не могла понять, что произошло. Я пережила самые ужасные эмоциональные качели", — рассказала ее 52-летняя дочь Дебби.

Семья узнала о проблеме после того, как Валери попросила друга одолжить ей 2 000 фунтов стерлингов для оплаты счетов, так как у нее совсем не осталось денег.

Семья узнала о проблеме после того, как Валери попросила друга одолжить ей 2 000 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Дебби отметила, что заметила странное поведение мамы еще в июне 2023 года и просмотрела ее телефон, но не увидела ничего подозрительного, потому что мошенник общался с пенсионеркой через приложение под названием Signal, о котором она никогда не слышала.

"Мне так обидно, потому что если бы я знала об этом приложении, то увидела бы его в июне-июле прошлого года и смогла бы пресечь это в зародыше. Мы все были в шоке. Моя мама — не глупая старушка. Она очень общительная и очень внимательная. Вероятно, ей было очень одиноко. Ей нравились их разговоры. То, что она оказалась втянута в это, очень печально. Я никогда бы не подумала, что моя мама может быть настолько уязвимой", — добавила Дебби.

Сейчас Валери живет вместе с дочерью по имени Дебби Фото: SWNS

После удаления приложения Signal Валери начала получать угрожающие сообщения в WhatsApp от мошенника, требующего еще денег, что стало для нее слишком серьезной проблемой и привело к попытке самоубийства.

Дебби также поблагодарила компанию Tesco за возврат 12 500 фунтов стерлингов, потраченных в их магазинах. Семья пострадавшей призывает другие супермаркеты сделать то же самое и помочь Валери вернуть все деньги. После аферы пенсионерка переехала к своей дочери, которая присматривает за ней.

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