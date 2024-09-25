Мужчина, который врезался в замаскированный военный вертолет, получит 3,3 млн долларов

Пострадавший Джефф Смит требовал 9,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба, чтобы покрыть медицинские расходы и утраченный заработок. Недавно громкое дело было рассмотрено в суде.

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Окружной судья США Марк Мастроянни постановил, что Федеральное правительство несет основную ответственность за ночное столкновение с участием мужчины на снегоходе, который едва не погиб, врезавшись в вертолет Black Hawk, припаркованный на тропе в Массачусетсе. Потерпевший получит 3,3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. Об этом пишет Army Times.

В своем решении, вынесенном в понедельник, 23 сентября, судья обвинил обе стороны в аварии, произошедшей в марте 2019 года. Он сказал, что правительство несет 60% ответственности за парковку вертолета на снегоходной тропе. Он раскритиковал Джеффа Смита за небезопасное управление снегоходом, превышение скорости и ношение тонированных очков.

Мужчина потребовал 9,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, чтобы покрыть свои медицинские расходы и потерянную зарплату, а также возложить ответственность за крушение на военных.

"Мы благодарны судье Мастроянни за вдумчивое рассмотрение сложных фактов этого дела. Мы считаем, что справедливость восторжествовала и это решение способствует общественной безопасности", — сказал адвокат Смита Даг Дежардинс.

Вертолет совершил пошатку на тропе для снегоходов Фото: U.S. Army

Издание отмечает, что у правительства есть 60 дней, чтобы заплатить Смиту или подать апелляцию.

Адвокаты Смита утверждали, что экипаж Black Hawk проявил халатность, припарковав замаскированный 64-футовый (19,5 м) вертолет на редко используемом аэродроме, который также используется, как тропа для снегоходов.

"Суд считает, что правительство нарушило свои обязанности, не предприняв никаких мер для защиты от очевидного риска, связанного с тем, что замаскированный вертолет был припаркован на активной снегоходной трассе, в лесистой местности, с наступлением темноты. Вертолет и место, где он был припаркован, не освещались и никак не обозначались", — сказал судья.

Смит также подал в суд на владельца аэродрома Albert Farms в Уортингтоне, обвинив его в том, что он одновременно дал разрешение снегоходам пользоваться тропой, а экипажу Black Hawk — приземлиться в том же районе. Он заключил мировое соглашение на сумму, о которой не говорят.

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