Чоловік, який врізався в замаскований військовий вертоліт, отримає 3,3 млн доларів

Потерпілий Джефф Сміт вимагав 9,5 млн доларів як відшкодування шкоди, щоб покрити медичні витрати й втрачений заробіток. Нещодавно гучну справу було розглянуто в суді.

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Окружний суддя США Марк Мастроянні постановив, що Федеральний уряд несе основну відповідальність за нічне зіткнення за участю чоловіка на снігоході, який ледь не загинув, врізавшись у вертоліт Black Hawk, припаркований на стежці в Массачусетсі. Потерпілий отримає 3,3 мільйона доларів як компенсацію збитків. Про це пише Army Times.

У своєму рішенні, винесеному в понеділок, 23 вересня, суддя звинуватив обидві сторони в аварії, що сталася в березні 2019 року. Він сказав, що уряд несе 60% відповідальності за паркування вертольота на снігохідній стежці. Він розкритикував Джеффа Сміта за небезпечне керування снігоходом, перевищення швидкості і носіння тонованих окулярів.

Чоловік зажадав 9,5 мільйона доларів як відшкодування збитків, щоб покрити свої медичні витрати та втрачену зарплату, а також покласти відповідальність за катастрофу на військових.

"Ми вдячні судді Мастроянні за вдумливий розгляд складних фактів цієї справи. Ми вважаємо, що справедливість взяла верх і це рішення сприяє громадській безпеці", — сказав адвокат Сміта Даг Дежардінс.

Вертоліт похитнувся на стежці для снігоходів Фото: U.S. Army

Видання зазначає, що в уряду є 60 днів, щоб заплатити Сміту або подати апеляцію.

Адвокати Сміта стверджували, що екіпаж Black Hawk виявив недбалість, припаркувавши замаскований 64-футовий (19,5 м) гелікоптер на аеродромі, який рідко використовується, який також використовується, як стежка для снігоходів.

"Суд вважає, що уряд порушив свої обов'язки, не вживши жодних заходів для захисту від очевидного ризику, пов'язаного з тим, що замаскований гелікоптер був припаркований на активній снігохідній трасі, в лісистій місцевості, з настанням темряви. Гелікоптер і місце, де він був припаркований, не висвітлювалися і ніяк не позначалися", — сказав суддя.

Сміт також подав до суду на власника аеродрому Albert Farms у Вортінгтоні, звинувативши його в тому, що він одночасно дав дозвіл снігоходам користуватися стежкою, а екіпажу Black Hawk — приземлитися в тому ж районі. Він уклав мирову угоду на суму, про яку не говорять.

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