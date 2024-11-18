Женщина на сайте знакомств думала, что общается с полковником: правда оказалась болезненной (фото)

Мэри дала мужчине свой адрес и через несколько дней получила коробку с трогательными безделушками. На открытке, оставленной внутри посылки, было написано: "Ты та, с кем я хочу быть сейчас и навсегда".

Аферисты на сайтах знакомств начали выманивать у людей их сбережения, создавая с помощью искусственного интеллекта фальшивые образы. Одним из таких мошенников оказался некий "Майк Мерди", который представлялся на Tinder полковником армии США, ищущим любовь. Об этом пишет издание The Mirror.

В своем профиле Мерди отметил, что ему вроде бы 61, он родом из Нэшвилла и собирается после выхода на пенсию переехать на Кубу, где начать новую жизнь со своей избранницей. Ею с радостью вызвалась стать сиделка Мэри, которая была одинокой более 20 лет.

"Майк представился полковником армии. Говорил, что служит в Великобритании, и даже прислал видео, где одет в военную форму. Он выглядел довольно хорошо", — рассказывает Мэри.

Пара начала активно переписываться в октябре. Ухажер утверждал, что не имеет детей, и прислал женщине фотографию своей покойной жены, которая якобы умерла от рака пять лет назад.

Мэри без боязни дала новому знакомому свой адрес и через несколько дней получила коробку с трогательными безделушками и сувенирами на память. На открытке, оставленной внутри посылки, было написано: "Ты та, с кем я хочу быть сейчас и навсегда".

Майк Мерди представлялся полковником Фото: National Fraud Helpline

Позже Мерди начал выманивать у своей жертвы деньги, уверяя, что имеет полис страхования жизни своей жены и нуждается в финансовой помощи, чтобы получить наличные. Мужчина посылал новой "возлюбленной" видео, в которых утверждали, что собирается передать ей портфель с наличными на сумму 607 000 фунтов стерлингов. Однако, прежде чем получить эту сумму, по его словам, она должна провести определенные платежи.

"Пожалуйста, доверься мне. Давай сделаем это вместе, чтобы потом наслаждаться пенсией", — сказал мошенник, отметив, что женщина получит шестизначный код доступа, когда перечислит платеж в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Мэри так и сделала, но код для разблокировки кейса не пришел. Когда она взломала портфель, то нашла внутри только листы бумаги.

"Меня никогда в жизни так не обманывали. Много лет откладывала эти деньги, чтобы отремонтировать дом", — говорит обманутая британка.

В своем профиле Мерди отметил, что ему вроде бы 61, он родом из Нэшвилла и собирается после выхода на пенсию переехать на Кубу Фото: National Fraud Helpline

Старший сотрудник Национальной службы помощи жертвам мошенничества Мартин Ричардсон утверждает, что это была крайне необычная схема мошенничества.

"Мошенник использовал все возможные методы, чтобы убедить жертву в том, что он — настоящий. Не только создавал видео с искусственным интеллектом, но и присылал определенные предметы, такие как портфель, а также сувениры и украшения", — добавляет он.

Представитель банка Галифакса пообещал рассмотреть заявление клиентки в соответствии с правилами по возмещению и сообщить о результате в начале следующей недели.

"Защита клиентов от мошенничества — наш приоритет. Мы с большим сочувствием относимся к жертве этого преступления", — резюмировал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Турции мужчину "развела" на 2 миллиона лир собственная дочь. Она 3 года переписывалась с ним на сайте знакомств, выдавая себя за другую, и все это время выманивала у него деньги.

Кроме того, отставной подполковник армии США обвинен в выдаче секретной информации через сайт знакомств "женщине из Украины".