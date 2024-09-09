Выманила 2 млн: девушка 3 года переписывалась со своим отцом на сайте знакомств

Глава семьи был скупым и совершал физическое насилие в отношении своих двух дочерей и не давал им карманных денег, пожаловались девушки.

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В Турции мужчину "развела" на 2 миллиона лир собственная дочь. Она 3 года переписывалась с ним на сайте знакомств, выдавая себя за другую, и все это время выманивала у него деньги. Об этом пишет турецкое издание Оԁатѵ.

Отмечается, что глава семьи Мехмет был скупым и совершал физическое насилие в отношении своих двух дочерей и не давал им карманных денег. Старшая дочь 20-летняя Седеф создала фейковый аккаунт в сети и стала переписываться с отцом. Тот влюбился в свою собеседницу и начал слать ей деньги. Благодаря такой афере девушка за 3 года получила от отца более 2 миллионов лир.

Об этом стало известно благодаря телешоу Esra Erol. Младшая дочь семьи Суденаз из-за насилия сбежала из дома, и ее объявили в розыск. Девочку нашли и забрали в приют, а ее историю рассмотрели в студии. Там же стало известно, что старшая дочь наказала отца по-своему.

Мехмет был шокирован, когда узнал, кто его возлюбленная. Мать девочек Хюля разозлилась не на неверного мужа, а на дочь и засыпала ее в студии проклятиями.

Напомним, что в Турции мужчина "подменял" жену во время работы на сайте для взрослых. Когда женщина отказалась работать, мужчина начал надевать чулки и изображал из себя свою жену перед клиентами.

Также сообщалось, что в Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами.