В Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами

Целитель обещал клиенткам наладить их браки и отношения, а для этого просил их раздеваться и касался их в разных местах.

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В Эгиле в Турции полиция едва успела спасти местного колдуна от разъяренной толпы жителей, которые пришли с ним разобраться. Все из-за того, что народный целитель проводил сеансы с клиентками, раздевая их. Об этом пишет Нurriyet.

Сообщается, что колдун Бурхан Далгали специализировался на женщинах с неудачными браками и отношениями. Он обещал наладить их жизнь. Правда, для этого ему требовалось писать водой суры из Корана на абсолютно голых телах женщин, в том числе и "в тех самых местах".

После одного такого сеанса его 22-летняя клиентка рассказала обо всем родителям и даже продемонстрировала видео, которое тайно записала на телефон. Родители были шокированы увиденным, собрали толпу мужчин, которые тоже узнали, как исцеляются их женщины во время "голых" сеансов, и решили разобраться с колдуном.

Знахаря от толпы отбила полиция. За "мошенничество путем использования религиозных убеждений и чувств" ему грозит срок.

Напомним, что в США спустя 400 лет оправдали 12 "ведьм", подозреваемых в колдовстве. Это произошло после кампании, проведенной группой "Оправдание ведьм", в которую входят потомки некоторых из убитых.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, сколько жителей Земли верят в колдовство. Ученые провели масштабное исследование, длившееся около 9 лет, в котором приняли участие более 140 тысяч человек в 95 разных странах.