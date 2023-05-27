"Судебная ошибка". В США спустя 400 лет оправдали 12 "ведьм", подозреваемых в колдовстве

Одиннадцать обвиняемых ведьм были повешены после судебных процессов в северо-восточном штате Коннектикут в середине 1600-х годов, а одна получила отсрочку.

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Американский штат Коннектикут оправдал 12 человек, осужденных за колдовство в колониальной Америке почти 400 лет назад, после кампании по очистке их имен. Об этом пишет The Mirror.

Законодатели региона Новая Англия (штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд) приняли 25 мая резолюцию, в которой заявили об их невиновности и класифицировали смерть девяти женщин и двух мужчин как "судебную ошибку".

Это последовало за кампанией, проведенной группой "Оправдание ведьм", в которую входят потомки некоторых из убитых. В их заявлении говорится, что они "в восторге, рады и признательны" сенаторам, которые проголосовали 33-1 в пользу этого решения.

Участники группы отметили, что решение было принято накануне 376-й годовщины первого повешения ведьмы в Новой Англии — Алисы Янг.

"Мы благодарны потомкам, защитникам, историкам, законодателям обеих партий и многим другим, благодаря которым стало возможным принятие этой официальной резолюции", — говорится в заявлении.

Сотни людей, в основном женщины, были обвинены в колдовстве в Новой Англии в 17 веке — наиболее известное место в Салеме, штат Массачусетс — поскольку этот регион был охвачен страхом, паранойей и суеверием.

Бет Карузо, автор и соучредитель проекта "Оправдание ведьм" Фото: The Mirror

Десятки людей были в конечном итоге казнены. Судебные процессы над ведьмами в Коннектикуте проходили с 1647 по 1663 год, закончившись примерно за 30 лет до Салемских процессов над ведьмами. По данным проекта CT Witch Trial Exoneration Project, около 34 человек были обвинены в колдовстве в Коннектикуте.

Издание отмечает, что в последние годы государства и страны предприняли шаги, чтобы очистить имена обвиненных ведьм. В прошлом году штат Массачусетс официально помиловал Элизабет Джонсон, единственную осужденную на Салемском процессе, которая до сих пор не оправдана. Она получила отсрочку и умерла в возрасте около 70 лет в 1740-х годах.

Также в прошлом году правительство Шотландии принесло официальные извинения тысячам женщин, казненных столетия назад. Около 4 000 человек были обвинены в колдовстве в Шотландии в период с 16 по 18 век, и более 2 500 были казнены.

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