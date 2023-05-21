"Путешественник во времени": на 400-летней картине нарисована модная вещь из будущего (фото)

Портрет, выставленный в Национальной галерее, озадачил любителей искусства после того, как мама с дочерью заметили то, что на нем изображено доказательство путешествия во времени. Картина была нарисована в XVII веке.

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Портрет, выставленный в Национальной галерее в Великобритании, озадачил любителей искусства после того, как 57-летняя Фиона Фоскетт с дочерью заметили то, что на нарисованном мальчике одеты кроссовки Nike. Об этом пишет The Mirror.

Портрет, выставленный в Национальной галерее, озадачил любителей искусства после того, как мама с дочерью заметили то, что, судя по всему, является кроссовками Nike.

На портрете мальчика, написанном голландским мастером Фердинандом Болом в XVII веке, изображен восьмилетний мальчик, стоящий на переднем плане и держащий кубок.

Подросток одет в черную куртку и плащ, белую рубашку с взъерошенными рукавами, носки баклажанного цвета и черные ботинки. Все предметы одежды соответствуют эпохе. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что на обуви мальчика красуется белая галочка, удивительно похожая на знаменитый логотип Nike.

Портрет был написан голландским мастером Фердинандом Болом в XVII веке Фото: коллаж Фокус

Тот факт, что компания Nike была основана через сотни лет после написания портрета, заставил некоторых людей предположить, что это произведение искусства является доказательством существования путешествий во времени.

57-летняя Фиона Фоскетт заметила необычную деталь во время посещения лондонской галереи со своей 23-летней дочерью Холли.

"Я сказала своей дочери: "Подожди, на нем что, кроссовки Nike?". Судя по возрасту, он, должно быть, взял в руки первую их пару. Или он действительно путешественник во времени?", — рассказала британка The Sun.

57-летняя Фиона Фоскетт заметила необычную деталь во время посещения лондонской галереи Фото: The Sun

Представитель Национальной галереи сообщил, что они рады, что эта картина так понравилась посетителям.

"Она нашла отклик у людей, когда мы опубликовали твит с просьбой проверить, смогут ли они заметить более "современную" деталь, присмотревшись к обуви восьмилетнего мальчика на портрете", — заявили в галерее.

Ранее Фокус писал, что в письме школьницы 1969 года были сделаны точные предсказания будущего. Муж Розы Бекертон, 67-летний Питер, нашел пророческое письмо, когда ремонтировал старую мебель для клиента. В нем девочка предсказала, каким, по ее мнению, будет мир в будущем.

Также сообщалось, что женщина обнаружила в доме тайную комнату с "жуткими фотографиями". Девушка обнаружила замурованный вход во время ремонтных работ, сказав, что ничего не знала о нем ранее. Дом был построен в 1893 году.