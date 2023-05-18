Была замурована много лет: женщина обнаружила в доме тайную комнату с "жуткими фотографиями"

Девушка обнаружила комнату во время ремонтных работ, сказав, что ничего не знала о ней заранее. Дом был построен в 1893 году.

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Женщина, которая решила не называть свое имя, на популярном форуме Reddit рассказала, как она обнаружила тайную комнату в своем подвале во время ремонтных работ. То что было внутри напугало ее. Об этом пишет The Mirror.

Когда девушка начала снимать старую облицовку со стен, она случайно нашла вход в потайную комнату.

"Я нашла тайное помещение в подвале и жуткие вещи внутри нее. Единственный доступ в комнату был через небольшой квадрат в стене. Он был закрыт обшивкой и замурован много лет назад", — написала женщина.

Далее девушка поведала о том, что ее дом был построен в 1893 году, она купила его у человека, увлекавшегося радио.

"В подвале была радиорубка. У предыдущего владельца было шикарное радио и он разговаривал с людьми по всей стране. Также у нас есть огромная радиовышка на заднем дворе", — добавила она.

Вещи которые женщина нашла в потайной комнате Фото: коллаж Фокус

При обыске комнаты женщина обнаружила радиоаппаратуру, винтажную электробритву Schick Colonel, плакат с пин-апом Ridgid и "жуткие" пленочные негативы.

"Это жуткие фотографии женских ягодиц в нижнем белье. Они были спрятаны в потолке. Это были жуткие фотографии. Мы их выбросили. В этом году мы собираемся делать ремонт наверху, неизвестно, что мы найдем", — добавила она.

Девушка считает, что фотографии были сделаны без разрешения женщин, причем некоторые были сделаны на расстоянии через забор.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.