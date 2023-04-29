"Боже мой": в письме школьницы 1969 года были сделаны точные предсказания будущего (фото)

Муж Розы Бекертон, 67-летний Питер, нашел пророческое письмо, когда ремонтировал старую мебель для клиента. В нем девочка предсказала, каким, по ее мнению, будет мир в будущем.

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В Британии нашли письмо, написанное безымянной 11-летней школьницей в феврале 1969 года, которое предсказывает изобретение видеозвонков. Оно было найдено реставратором мебели внутри старого дивана и содержит пометки учителя. Об этом рассказывает Daily Express.

Муж Розы Бекертон, 67-летний Питер, нашел пророческое письмо, когда ремонтировал старую мебель для клиента. Письмо, датированное 23 февраля 1969 года, похоже, было написано 11-летней школьницей, которая предсказала, каким будет мир в 1980 году. Текст был дополнен исправлениями учителя и комментариям, включая вывод "хорошо". Девочка предсказывает цифровую революцию и даже использование Zoom.

В письме девушка описывая возвращение своего будущего мужа домой с работы.

"Здравствуй, дорогая, — сказал он мне. Я только что позвонил своему другу по телефону. В 1969 году телефон представлял собой квадратную коробку с ресивером на крышке. Сейчас это все еще ресивер, но вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран, на котором вы можете видеть людей. Это немного похоже на телевизор", — написала школьница.

В письме девушка описывая возвращение своего будущего мужа домой с работы Фото: SWNS

Надеясь, что автор письма еще жив, Роза из Питерборо, Кембриджшир, решила обнародовать находку Питера.

"Когда мой муж показал мне его, я не могла поверить. Я подумала: "Боже мой, посмотрите на это". В это трудно было поверить", — сказала она.

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