"Боже мій": у листі школярки 1969 року було зроблено точні передбачення майбутнього (фото)

Чоловік Рози Бекертон, 67-річний Пітер, знайшов пророчий лист, коли ремонтував старі меблі для клієнта. У ньому дівчинка передбачила, яким, на її думку, буде світ у майбутньому.

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У Британії знайшли лист, написаний безіменною 11-річною школяркою у лютому 1969 року, який передбачає винахід відеодзвінків. Він був знайдений реставратором меблів усередині старого дивана та містить позначки вчителя. Про це розповідає Daily Express.

Чоловік Рози Бекертон, 67-річний Пітер, знайшов пророчого листа, коли ремонтував старі меблі для клієнта. Лист, датований 23 лютого 1969 року, схоже, був написаний 11-річною школяркою, яка передбачила, яким буде світ 1980 року. Текст було доповнено виправленнями вчителя та коментарям, враховуючи висновок "добре". Дівчинка передбачає цифрову революцію і навіть використання Zoom.

У листі дівчина описує повернення свого майбутнього чоловіка додому з роботи.

"Здрастуйте, люба, — сказав він мені. Я щойно подзвонив своєму другові через телефон. У 1969 році телефон був квадратною коробкою з ресивером на кришці. Зараз це все ще ресивер, але ви можете бачити, з ким розмовляєте, тому що є екран, на якому ви можете бачити людей. Це трохи схоже на телевізор", — написала школярка.

У листі дівчина описуючи повернення свого майбутнього чоловіка додому з роботи Фото: SWNS

Сподіваючись, що автор листа живий, Роза з Пітерборо, Кембриджшир, вирішила оприлюднити знахідку Пітера.

"Коли мій чоловік показав мені його, я не могла повірити. Я подумала: "Боже мій, подивіться на це". У це важко було повірити", — сказала вона.

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