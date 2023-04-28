Врятувала від торнадо: жінка підібрала цуценя, яке виявилося дикою твариною (відео)

Мег Олександра готувалася до торнадо, що наближається, коли помітила у своєму саду тварину. Дівчина була впевнена, що рятує маленьке цуценя, але згодом зрозуміла, що дала притулок дикому койоту.

Related video

Мег Олександра була вражена, коли дізналася, що нібито поранене щеня, якого вона врятувала, насправді виявилося дикою твариною. Про це розповідає Daily Star.

Жінка готувалася до торнадо, що наближається, коли помітила у своєму саду тварину, яка згорнулася в клубок. Мег була впевнена, що рятує маленьке цуценя, але згодом зрозуміла, що насправді то був дикий койот.

"Знайшла цього малюка на вулиці, під час підготовки до торнадо. Його очі не повністю розплющувалися, і він тремтів. Ми принесли його до будинку після того, як шукали його маму і чекали, коли вона повернеться", — розповіла дівчина у відео, яке виклала у TikTok.

Дівчина думала, що рятує цуценя, але згодом зрозуміла, що насправді це був дикий койот Фото: колаж Фокус

Мег забрала тварину до себе додому і тепло загорнула її в рушник. Коли вона годувала його молоком через шприц, щоб допомогти йому відновити сили, вона помітила скупчення личинок у шерсті нещасного "цуценяти".

"Він був покритий личинками та жовтою кіркою, яку я прийняла за шкірне захворювання, поки вода не почала змивати їх", — розповідає дівчина.

Мег Олександра тепер хоче надати дикій тварині необхідну допомогу.

"Нарешті я змогла побачити рану на його хвості. Я намагаюся віддати його в службу порятунку диких тварин, щоб цей милий хлопчик зміг одужати", — сказала вона.

Її шанувальники були сповнені подяки за те, що вона дала притулок невинному цуценяті замість того, щоб залишити його на свавілля стихії та хижаків.

"Дякую, що допомогли йому! Не багато хто візьме на себе турботу про дикого малюка", — написав один чоловік.

Раніше Фокус писав, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

Також повідомлялося, що у США жінка показала як ведмежа сім'я грає у неї у дворі. Олівія Джермано та її рідні уживаються з ведмедями вже багато років. Тварини відвідують їхній двір майже щодня. Якщо люди бачать, що дикі звірі підходять надто близько, то одразу йдуть до будинку.