Спасла от торнадо: женщина подобрала щенка, который оказался диким животным (видео)

Мэг Александра готовилась к приближающемуся торнадо, когда заметила в своем саду "скулящее" животное. Девушка была уверена, что спасает маленького щенка, но со временем поняла, что приютила дикого койота.

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Мэг Александра была потрясена, когда узнала, что якобы раненый щенок, которого она спасла, на самом деле оказался диким животным. Об этом рассказывает Daily Star.

Женщина готовилась к приближающемуся торнадо, когда заметила в своем саду "скулящее" животное, которое свернулось в клубок. Мэг была уверенна, что спасает маленького щенка, но со временем поняла, что на самом деле это был дикий койот.

"Нашла этого малыша на улице, хнычущего во время подготовки к торнадо. Его глаза не полностью открывались, и он дрожал. Мы принесли его в дом после того, как искали его маму и ждали, когда она вернется", — рассказала девушка в видео, которое выложила в TikTok.

Девушка думала, что спасает щенка, но со временем поняла, что на самом деле это был дикий койот Фото: коллаж Фокус

Мэг забрала животное к себе домой и тепло укутала его в полотенце. Когда она кормила его молоком через шприц, чтобы помочь ему восстановить силы, она заметила скопление личинок в шерсти несчастного "щенка".

"Он был покрыт личинками и желтой коркой, которую я приняла за кожное заболевание, пока вода не начала смывать их", — рассказывает девушка.

Мэг Александра теперь хочет оказать дикому животному необходимую помощь.

"Наконец-то я смогла увидеть рану на его хвосте. Я пытаюсь отдать его в службу спасения диких животных, чтобы этот милый мальчик смог поправиться", — сказала она.

Ее поклонники были полны благодарности за то, что она приютила невинного щенка вместо того, чтобы оставить его на произвол стихии и хищников.

"Спасибо, что помогли ему! Не многие возьмут на себя заботу о диком малыше", — написал один человек.

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