"Мы очень похожи": в США женщина показала как медвежья семья играет у нее во дворе (видео)

Оливия Джермано и ее семья уживаются с медведями уже много лет. Животные посещают их двор почти каждый день. Если люди видят, что дикие звери подходят слишком близко, то сразу идут в дом.

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В Юнионвилле, штат Коннектикут (США), Оливия Джермано каждый день наблюдает за медведями на своем заднем дворе. Об этом рассказывает Miami Herald.

Женщина говорит, что иногда эти дикие звери напоминают ей обычных людей.

"Они очень любят находиться на батуте. Медведи играют и прыгают. Они даже игриво дерутся, если это можно так назвать. Эти животные просто очень забавные", — рассказала американка.

Издание отмечает, что у мамы-медведицы, которая часто приходит во двор дома Джермано, четверо детенышей. Оливия тоже мама, поэтому когда дикие животные начинают прыгать и играть на батуте, она вспоминает о своих детях и думает, что они очень похожи.

"Я думаю, это просто напоминает нам о том, что мы очень похожи. Я защищаю своих детей, мама защищает своих детей. Она смотрит, как они играют, а я смотрю, как играют мои", — говорит она.

Если люди видят, что дикие звери подходят слишком близко, то сразу идут в дом Фото: Facebook/Olivia Germano

Семья Джермано уживаются с медведями уже много лет. Животные посещают их двор почти каждый день. Когда Оливия или другие члены ее семьи видят, что медведи приближаются, они уходят в дом.

"Они очень медленно ходят, поэтому у нас есть время, чтобы убежать", — сказала женщина.

Американка рассказала, что ей нравится, когда медвежья семья рядом. Теперь, когда большинство ее детей выросли, она посвящает большую часть своего времени писательской деятельности. Она затрагивает множество тем, включая свою собственную историю о том, как подростком она переехала из Польши в США, где воссоединилась с отцом, который уехал за много лет до этого. Когда Оливия пишет то всегда, наблюдает за медведями, которых она называет частью семьи.

Ранее Фокус писал, что медведь залез в машину и выпил 69 банок газировки. Шэрон Розел рассказала, что дикое животное разбило стекло внедорожника и с помощью зубов начало вскрывать банки со сладкими напитками.

Также сообщалось, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.