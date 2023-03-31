"Ожидал увидеть растерзание": в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли (видео)

Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

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В США, в штате Вайоминг, любитель активного отдыха по имени Джоуи Мелтон снял на видео как турист решил сделать селфи с гризли, что поставило под угрозу его жизнь. Об этом сообщает Instagram-аккаунт TouronsOfYellowstone.

"Мужчина гуляет на перевале Тогвоти и замечает опасного зверя. Чтобы поделиться своим необычным знакомством в социальных сетях, парень решил снять гризли на камеру. Рискуя жизнью и здоровьем ради заветного кадра, турист подходит к медведю слишком близко… А ведь служба национальных парков рекомендует держаться от медведей на расстоянии не менее километра, иначе опасности не избежать. На этот раз мужчине повезло и медведь убежал", — говорит автор видеоролика.

Мужчина подошел к хищнику на очень близкое расстояние после чего был раскритикован в социальных сетях.

"Я реально ожидал увидеть растерзание. Абсолютный идиот. Какое неуважение к медведю. Он помешал не только животному, но и всем мирно наблюдавшим издалека", — написал один из пользователей соцсети под публикацией.

Мужчина подошел к хищнику на очень близкое расстояние после чего был раскритикован в социальных сетях

Согласно мнению экспертов, что гризли, как и все дикие животные, предпочитают избегать столкновений с людьми. Однако они могут быть непредсказуемы, особенно если они подозревают, что им или их детенышам грозит опасность.

В соответствии с правилами парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Ранее Фокус писал, что в США собаку избрали почетным мэром города после козла. Руководство города Фэйр-Хейвен решило провести необычные выборы, чтобы привлечь сообщество к благотворительности. В первый раз такую практику применили в 2018 году.

Также сообщалось, что в США выпустят в "родные воды" одну из самых старых косаток. Лолита, также известная как Токитаэ, в последние годы испытывала проблемы со здоровьем. Это связывают с ее содержанием в неволе. Она страдала от целого ряда заболеваний, включая проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили тухлой рыбой.