Необычные выборы: в США собаку избрали почетным мэром города после козла

Домашние животные помогли собрать деньги на ремонт детской площадки в штате Вермонт. Руководство города Фэйр-Хейвен решило провести необычные выборы, чтобы привлечь сообщество к благотворительности. В первый раз такую практику применили в 2018 году.

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В 2021 году в американском городе Фэйр-Хейвен собака по кличке Мерфи была назначена на пост почетного мэра. Благодаря ее помощи была собрана значительная сумма денег на ремонт общественной игровой площадки. Об этом сообщает New York Post.

Руководство города Фэйр-Хейвен решило провести выборы среди домашних животных, чтобы привлечь сообщество к благотворительности и заинтересовать местных детей в гражданских активностях.

В первый раз такую практику применили в 2018 году. Тогда козел по имени Линкольн был избран мэром города и благодаря его участию было собрано около 10 тысяч долларов на благотворительность. Новый "градоначальник" Мерфи превзошел своего предшественника и собрал 20 тысяч долларов.

К сожалению, новый мэр не сможет посетить игровую площадку, так как на ней установлена табличка, запрещающая присутствие собак Фото: New York Post

Хозяйка Мерфи, Линда Баркер, сказала, что когда ее уговаривали привлечь ее питомца к политике, она думала, что будет легко собрать деньги с помощью агитационных футболок. Затем разразилась пандемия и американка решила перейти на маски. Женщина собрала более 5 000 долларов с помощью масок и еще столько же с помощью лотерейных корзин.

К сожалению, новый почетный мэр не сможет посетить игровую площадку, так как на ней установлена табличка, запрещающая присутствие собак. Владелица собаки Мерфи выразила намерение обсудить этот вопрос с городскими властями и оспорить запрет.

Ранее Фокус писал, что в Турции нашли способ отблагодарить собак-спасателей за помощь после землетрясения. Животные оказали пострадавшей стране неоценимую услугу, работая наравне с людьми среди завалов и руин.

Также сообщалось, что собака редчайшей породы победила на престижной выставке. Лаготто романьоло по кличке Орка, стала звездой собачьей выставки Best in Show, получив главный приз. Собака уже одержала более 40 побед на выставках по всей Европе и США, прежде чем завоевала самый знаменитый титул в мире собак – на 150-й год существования Кеннел-клуба.