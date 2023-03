Собака редчайшей породы победила на престижной выставке

Лаготто романьоло по кличке Орка, стала звездой собачьей выставки Best in Show, получив главный приз.

Четырехлетняя Орка стала первым лаготто романьоло, которая выиграла приз на выставке Crufts Best In Show. Она прибыла со своим хозяином Хавьером Гонсалесом Мендикоте из Риеки, что в Хорватии. И ее хозяин сказал, что теперь его детская мечта исполнилась. Об этом пишет Daily Mail.

Орка уже одержала более 40 побед на выставках по всей Европе и США, прежде чем завоевала самый знаменитый титул в мире собак – на 150-й год существования Кеннел-клуба.

Crufts Best In Show одно из престижнейших шоу в мире

Лаготто романьоло были выведены в Средние века в Италии, чтобы охотится на водоплавающую дичь на болотах. Лаготто переводится с диалекта Романьи, как "утиная собака". Однако в 1970-е порода едва не исчезла. Сейчас собак этой породы используют, чтобы искать трюфели, так как они обладают невероятно острым нюхом.

На шоу в Национальном выставочном центре Бирмингема собрались собаки со всей Европы. Даже была участница из Одессы, Украина. Елена Ярощук приехала сразу с двумя питомцами: джек-рассел-терьером и корги, и хоть не заняла призового места, но была в восторге от того, что ей удалось поучаствовать в шоу.

"У нас в Украине есть поговорка, что если ты побывал в Париже, то после этого можешь умереть счастливым. Для людей, которые действительно любят собак, может быть, поговорка такова: однажды посетив Крафтс, вы можете умереть счастливым", — пошутила ее дочь Дарья.

Также среди финалистов шоу был ирландский волкодав Парис, принадлежащий вокалисту группы The Real Thing Крису Аму. Парис стал любимцем публики. Ранее Аму уде побеждал на Best in Show с афганской борзой в 1987 году, и сейчас занялся разведением ирландских волкодавов на своей ферме в графстве Чешир, желая сохранить эту древнюю породу.

Ирландский волкодав Парис стал любимцем публики

А собакой-героем года стала собака-спасатель RSPCA породы стаффордширский бультерьер.

Девятилетняя Стелла служит в полиции и ищет наркотики, деньги и огнестрельное оружие. После получения награды она растерзала микрофон одного из журналистов.

Полицейская собака Стелла чуть не съела микрофон журналистки

Более 19 000 собак боролись за одно из семи мест в финале Крафта. В итоге судьба также улыбнулась жесткошерстному фокстерьеру по кличке Бланка из Германии, староанглийской овчарке Делии из Греции и доберману Арчи из Западного Сассекса.

Лаготто романьоло нечасто принимают участие в конкурсах Фото: Getty Images

