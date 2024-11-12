Изящный трюк геологии: как образуются древние породы с жидкой "начинкой" внутри

Исследователи рассказали, как на самом деле формируются породы, захватывающие три фазы вещества — твердую, жидкую и газообразную.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета не единожды меняла свой внешний вид. Сегодня науке многое известно о геологических процессах планеты, однако у Земли все еще осталось несколько трюков. Например, ученые описали изящный трюк геологии, благодаря которому сформировалась странная порода, захватившая три фазы вещества: твердую внешне, жидкую в середине и даже газообразную в виде пузыря в центре, пишет IFLScience.

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Как это произошло? По словам ученых, жидкостные породы образуются, когда минералы захватывают жидкости, а в зависимости от состава их можно классифицировать как:

энгидрос;

энгидроагаты;

жидкие включения.

Энгидрос

Энгидрос — полая конкреция, содержащая воду и чаще всего состоящая из халцедона — формы кремнезема, состоящей из сотен тысяч крошечных кристаллов кварца. Энгидросы образуются, когда грунтовые воды, богатые кремнеземом протекают через породу и начинают формировать слои кварца. Если в развивающейся конкреции есть отверстие, она становится одной из тех блестящих жеод, но когда в процессе задерживается вода, мы получаем энгидрос.

По словам Джулиана Грея из Georgia Mineral Society, большинство людей на планете знакомы с жеодами — выстланные кристаллами пустоты в центре, чей диаметр может достигать нескольких сантиметров. Торговцы минералами, которые продают настоящие энгидро, разрезают водосодержащую жеоду так, чтобы не попасть в центр жеоды, что высвободит воду

Любопытно, что эти пузырьки пористые, а потому вода может просачиваться и проникать внутрь. Простыми словами, даже если порода начала формироваться тысячи, а возможно и миллионы лет назад, вода, запертая внутри породы, может быть в действительности не такой уж старой.

Энгидроагаты

Эти породы образуются похожим образом, однако конечный результат оказывается запертым внутри агата, являющегося разновидностью халцедона. Он несколько пористый и часто образуется в пространствах, которые когда-то были пузырьками в вулканической породе.

Любопытно, что эти породы могут быть невероятно древними, например, одним из самых примечательных примеров, ранее обнаруженных в Бразилии, около 60-40 миллионов лет. Группа исследователей, обнаруживших образец, хотела проверить, может ли он содержать микроорганизмы. В ходе анализа ученые просверлили агат, добравшись до жидкости внутри и исследовали ее.

Изучение древних образцов воды под микроскопом выявило клеточные формы, включая формы диплококков, коккобацилл и бацилл, которые демонстрировали беспорядочное движение — это соответствует подвижности бактерий, а вовсе не являлось результатом случайного движения частиц.

Жидкостные включения

По мере роста кристаллов в них могут образовываться небольшие ямки, заполняющиеся жидкостью, прежде чем запечатываются новым слоем минерала. Жидкость могла заполнить полость, пока она была теплее, но по мере охлаждения кристалла жидкость может сжиматься, оставляя пузырь, который движется, если вы наклоните кристалл в руках.

В результате этого процесса образуется жидкое включение. Простыми словами, формируется твердая оболочка, внутри которой может находиться жидкая сердцевина, состоящая из воды. Ее возраст, вероятно, может составлять миллионы лет. По словам Грея, в жидком включении обычно является водой, которая была захвачена, когда кристалл рос. У науки есть некоторые образцы, датируемые ранних докембрием — то есть, более 3 миллиардов в лет.

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