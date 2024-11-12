Витончений трюк геології: як утворюються стародавні породи з рідкою "начинкою" всередині

Дослідники розповіли, як насправді формуються породи, що захоплюють три фази речовини — тверду, рідку і газоподібну.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета неодноразово змінювала свій зовнішній вигляд. Сьогодні науці багато що відомо про геологічні процеси планети, однак у Землі все ще залишилося кілька трюків. Наприклад, вчені описали витончений трюк геології, завдяки якому сформувалася дивна порода, що захопила три фази речовини: тверду зовні, рідку в середині й навіть газоподібну у вигляді міхура в центрі, пише IFLScience.

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Як це сталося? За словами вчених, рідинні породи утворюються, коли мінерали захоплюють рідини, а залежно від складу їх можна класифікувати як:

енгідрос;

енгідроагати;

рідкі включення.

Енгідрос

Енгідрос — порожниста конкреція, що містить воду і найчастіше складається з халцедону — форми кремнезему, що складається з сотень тисяч крихітних кристалів кварцу. Енгідроси утворюються, коли ґрунтові води, багаті на кремнезем, протікають через породу і починають формувати шари кварцу. Якщо в конкреції, що розвивається, є отвір, вона стає однією з тих блискучих жеод, але коли в процесі затримується вода, ми отримуємо енгідрос.

За словами Джуліана Грея з Georgia Mineral Society, більшість людей на планеті знайомі з жеодами — вистелені кристалами порожнечі в центрі, чий діаметр може сягати кількох сантиметрів. Торговці мінералами, які продають справжні енгідро, розрізають водовмісну жеоду так, щоб не влучити в центр жеоди, що вивільнить воду

Цікаво, що ці бульбашки пористі, а тому вода може просочуватися і проникати всередину. Простими словами, навіть якщо порода почала формуватися тисячі, а можливо й мільйони років тому, вода, замкнена всередині породи, може бути насправді не такою вже й старою.

Енгідроагати

Ці породи утворюються схожим чином, проте кінцевий результат виявляється замкненим усередині агату, що є різновидом халцедону. Він дещо пористий і часто утворюється в просторах, які колись були бульбашками у вулканічній породі.

Цікаво, що ці породи можуть бути неймовірно стародавніми, наприклад, одному з найцікавіших прикладів, раніше виявлених у Бразилії, близько 60-40 мільйонів років. Група дослідників, які виявили зразок, хотіла перевірити, чи може він містити мікроорганізми. Під час аналізу вчені просвердлили агат, діставшись до рідини всередині та досліджували її.

Вивчення стародавніх зразків води під мікроскопом виявило клітинні форми, включно з формами диплококів, коккобацил і бацил, які демонстрували безладний рух — це відповідає рухливості бактерій, а зовсім не було результатом випадкового руху частинок.

Рідинні включення

У міру зростання кристалів у них можуть утворюватися невеликі ямки, що заповнюються рідиною, перш ніж запечатуються новим шаром мінералу. Рідина могла заповнити порожнину, поки вона була теплішою, але в міру охолодження кристала рідина може стискатися, залишаючи бульбашку, що рухається, якщо ви нахилите кристал у руках.

У результаті цього процесу утворюється рідке включення. Простими словами, формується тверда оболонка, усередині якої може перебувати рідка серцевина, що складається з води. Її вік, ймовірно, може становити мільйони років. За словами Грея, у рідкому включенні зазвичай є вода, яка була захоплена, коли кристал ріс. У науки є деякі зразки, що датуються раннім докембрієм — тобто, понад 3 мільярди років.

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