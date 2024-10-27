Існує лише 1 зразок: який найрідкісніший дорогоцінний камінь у світі (фото)

Існують камені, порівняно з якими алмази виглядають звичайними.

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Найрідкіснішим у світі дорогоцінним каменем є той, який складається з надзвичайно рідкісного мінералу кіавтуїт. Це червонувато-помаранчевий мінерал і на сьогоднішній день існує всього один зразок цього дорогоцінного каменю, який зберігається в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес, США. Кіавтуїт уперше виявили 9 років тому в М'янмі, і він визнаний Міжнародною мінералогічною асоціацією одним із 5000 відомих мінералів на Землі, пише IFLScience.

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Після того, як зразок мінералу кіавтуїт видобули у 2015 році, його огранували і з нього створили дорогоцінний камінь вагою в 1,61 карата. Дослідження показали, що мінерал утворився глибоко під землею в породі, відомій як пегматит, і що він має асиметричну структуру з твердістю за шкалою Мооса 5,5.

Твердість і міцність є різними поняттями, коли йдеться про дорогоцінне каміння. Твердість показує здатність каменю протидіяти механічному впливу, а міцність — здатність чинити опір руйнуванню. Вважається, що алмази, з яких роблять дорогоцінне каміння під назвою діаманти, є найміцнішими, але все ж кіавтуїт перевершує їх за міцністю.

Мінерали, з яких створені ці дорогоцінні камені, є результатом нескінченної активності в надрах Землі. Розриви і зіткнення, нагрівання й охолодження в корі нашої планети створюють рідкісні дорогоцінні камені.

Найрідкіснішим у світі дорогоцінним каменем є той, що складається з надзвичайно рідкісного мінералу кіавтуїт Фото: Live Science

Науковців дивує той факт, що досі виявлено лише один зразок мінералу кіавтуїт, адже малоймовірно, що умови, необхідні для його створення, могли виникнути лише в одному місці. І навіть якщо це так, то один зразок міг би, принаймні, розколотися на кілька частин.

Кіавтуїт має хімічну формулу Bi3+Sb5+O4. Тобто він складається з вісмуту, сурми та кисню. Хоча перші метали і вважаються рідкісними, але не настільки. Але кіавтуїт є найрідкіснішим мінералом у світі.

У корі Землі вісмуту більше, ніж золота, а сурми більше, ніж срібла. Водночас кисень є найпоширенішим хімічним елементом. Тому рідкість кіавтуїту зводиться до того, як він утворився, а не до рідкості його складових елементів.

На території М'янми, де виявили кіавтуїт, знайшли багато рідкісних мінералів, зокрема й другий за рідкісністю мінерал у світі — пейніт. Цей рідкісний мінерал представлений лише кількома зразками, які мають насичений рубіновий колір.

Другий за рідкістю мінерал у світі — пейніт Фото: Live Science

Джордж Россман з Каліфорнійського технологічного інституту, США, вважає, що є причина, чому кіавтуїт і пейніт, були виявлені тільки в М'янмі. За словами вченого, коли 180 млн років тому почав розпадатися суперконтинент Гондвана, сталося зіткнення двох його частин, які є зараз Індією і Південною Азією. Унаслідок виниклого тиску і тепла були створені гірські породи, які стали джерелом рідкісних дорогоцінних каменів.

Як уже писав Фокус, мантія Землі розділена на дві частини через руйнування. Дослідження показало, що мантія нашої планети розділена на дві ділянки, які виникли після розпаду суперконтиненту Пангея.

Також Фокус писав про те, чим відрізняється термоядерний синтез від ядерного поділу, і який спосіб отримання енергії в результаті цих процесів корисніший для Землі і людства.