Существует лишь 1 образец: какой самый редкий драгоценный камень в мире (фото)

Существуют камни, по сравнению с которыми алмазы выглядят обычными.

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Самым редким в мире драгоценным камнем является тот, который состоит из чрезвычайно редкого минерала киавтуит. Это красновато-оранжевый минерал и на сегодняшний день существует всего один образец данного драгоценного камня, который хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, США. Киавтуит впервые обнаружили 9 лет назад в Мьянме, и он признан Международной минералогической ассоциацией одним из 5000 известных минералов на Земле, пишет IFLScience.

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После того, как образец минерала киавтуит был добыт в 2015 году, он прошел огранку и из него создали драгоценный камень весом в 1,61 карата. Исследования показали, что минерал образовался глубоко под землей в породе, известной как пегматит, и что он имеет асимметричную структуру с твердостью по шкале Мооса 5,5.

Твердость и прочность являются разными понятиями, когда речь идет о драгоценных камнях. Твердость показывает способность камня противодействовать механическому воздействию, а прочность — способность сопротивляться разрушению. Считается, что алмазы, из которых делают драгоценные камни под названием бриллианты, являются самыми прочными и все же киавтуит превосходит их по прочности.

Минералы, из которых созданы эти драгоценные камни, являются результатом бесконечной активности в недрах Земли. Разрывы и столкновения, нагревание и охлаждение в коре нашей планеты создают редкие драгоценные камни.

Самым редким в мире драгоценным камнем является тот, который состоит из чрезвычайно редкого минерала киавтуит Фото: Live Science

Ученых удивляет тот факт, что до сих пор обнаружен всего один образец минерала киавтуит, ведь маловероятно, что условия, необходимые для его создания, могли возникнуть только в одном месте. И даже если это так, то один образец мог бы, по крайней мере, расколоться на несколько частей.

Киавтуит имеет химическую формулу Bi3+Sb5+O4. То есть он состоит из висмута, сурьмы и кислорода. Хотя первые металлы и считаются редкими, но не настолько. Но киавтуит является самым редким минералом в мире.

В коре Земли висмута больше, чем золота, а сурьмы больше, чем серебра. В то же время кислород является самым распространенных химическим элементом. Поэтому редкость киавтуита сводится к тому, как он образовался, а не к редкости его составляющих элементов.

На территории Мьянмы, где обнаружили киавтуит, нашли много редких минералов, в том числе и второй по редкости минерал в мире – пейнит. Этот редкий минерал представлен всего несколькими образцами, которые имеют имеющим насыщенный рубиновый цвет.

Второй по редкости минерал в мире – пейнит Фото: Live Science

Джордж Россман из Калифорнийского технологического института, США, считает, что есть причина, почему киавтуит и пейнит, были обнаружены только в Мьянме. По словам ученого, когда 180 млн лет назад начал распадаться суперконтинент Гондвана, произошло столкновение двух его частей, которые являются сейчас Индией и Южной Азией. В результате возникшего давления и тепла были созданы горные породы, которые стали источником редких драгоценных камней.

Как уже писал Фокус, мантия Земли разделена на две части из-за разрушения. Исследование показало, что мантия нашей планеты разделена на два участка, которые возникли после распада суперконтинента Пангея.

Также Фокус писал о том, чем отличается термоядерный синтез от ядерного деления, и какой способ получения энергии в результате этих процесс более полезен для Земли и человечества.