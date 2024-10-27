Концентрация редкоземельных металлов: мантия Земли разделена на две части из-за разрушения

Исследование показало, что мантия нашей планеты разделена на два участка, которые возникли после распада суперконтинента Пангея.

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Мантия Земли разделена Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, древним расколом, который отображает разрушение суперконтинента Пангея, как показало исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience. Ученые считают, что разрушение суперконтинента Пангея привело к разделению мантии на две половины – Африканскую и Тихоокеанскую зону, пишет Live Science.

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Африканская зона простирается от восточного побережья Азии и Австралии через Европу и Африку до западного побережья Северной Америки. Тихоокеанская зона охватывает Тихий океан. Как показывает новое исследование, под Африканской зоной в мантии находится намного больше ценных химических элементов, чем в другой зоне.

По словам ученых, за последний миллиард лет на Земле существовало два суперконтинента: Родиния, созданный примерно 1,2 млрд лет назад и распавшийся примерно 750 млн лет назад, и Пангея, созданный примерно 335 млн лет назад и распавшийся примерно 200 миллионов лет назад.

Эти суперконтиненты объединились в то месте, которое является сейчас территорией Африки. Когда океаны между ними исчезли, то океаническая кора ушла под континенты и забрала с собой континентальные породы. Таким образом химические элементы и их изотопы попали в мантию. Это же процесс продолжился после объединения суперконтинентов.

Даже после того, как суперконтинент Пангея распался, признаки его раскола сохранились как в глубокой части мантии, так и в ее верхней части. Ученые изучили химический состав образцов из срединно-океанических хребтов, где литосферные плиты расходятся, а магма из неглубокой части мантии просачивается и превращается в базальт.

Ученые сравнили химический состав базальтов со всего мира и из тех же периодов времени. В результате они обнаружили, что мантия в ее неглубокой части разделена на Африканскую и Тихоокеанскую зоны.

По словам ученых, результаты исследования дают больше информации о процессах, которые связывают мантию и поверхность Земли. До сих пор точно не ясно почему распались суперконтиненты, но ученые считают, что это связано с подъемом горячей магмы из глубокой части мантии Земли.

По словам авторов исслдеования, химический состав двух зон мантии отражает то, что происходит на поверхности планеты, а также то, что происходит глубоко в ее недрах. Понимание этих процессов может помочь определить, где находится большая концентрация редкоземельные металлы, необходимых для создания современных технологий.

Как уже писал Фокус, на поверхности океана есть то, что позволяет ему поглощать больше углерода. Исследователи обнаружили, что все одна полоска воды способна в разы увеличить способность мирового океана поглощать углерод.

Также Фокус писал о том, что инопланетной жизни для существования не обязательно нужна планета. Ученые считают, что внеземные организмы могут существовать в космосе в виде особенной колонии.