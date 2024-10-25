На поверхности океана есть то, что позволяет ему поглощать больше углерода: что это

Исследователи обнаружили, что все одна полоска воды способна в разы увеличить способность мирового океана поглощать углерод.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой и вызванного человеческой деятельностью, ученые все чаще ищут способы его предотвращения или хотя бы замедления. Впрочем, последние исследования уже показали, что планета вовсе не нагревается быстрее, чем прежде — все идет своей чередой, пишет PHYS.org.

И все же исследователи ищут то, что позволило бы усилить поглощение углекислого газа океаном, который и так берет на себя большую часть парниковых выбросов. В новом исследовании команда из Университета в Корнуолле сосредоточилась на изучении "кожи океана" — тонкой полоски глубиной не более 2 миллиметров на поверхности, которая немного холоднее, чем остальная часть.

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Теоретические и лабораторные исследования показали, что эта разница температур должна увеличивать количество CO2, поглощаемого океаном. Однако ранее это никогда не наблюдалось в открытом океане. В своей работе команда использовала точные измерения, чтобы подтвердить утверждение о том, что температура поверхности океана действительно способствует его общей способности поглощать углерод.

Исследования были проведены в Атлантике и указывают на то, что океан поглощает примерно на 7% больше углекислого газа ежегодно, чем считалось ранее. Такой результат может показаться незначительным, но при применении ко всему Мировому океану, это дополнительное поглощение углерода в 1,5 раза больше количеств CO2, захваченного ростом тропических лесов Амазонки за год.

Известно, что Мировой океан поглощает около четверти выбросов углекислого газа, замедляя тем самым изменение климата. Однако это также наносит непоправимый вред самому океану и его жителям. По словам ведущего автора исследования, доктора Дэниела Форда из Университета Эксетера, новые результаты предоставляют измерения, подтверждающие наше теоретическое понимание потоков CO2 на поверхности океана.

Отметим, что измерения были получены с помощью систем потока CO2, которые измеряли крошечные различия в углекислом азе в воздухе, завихряющемся к поверхности океана и обратно. Кроме того, были собраны измерения температуры в высоком качестве. Однако, до сих пор глобальные оценки потоков CO2 между воздухом и морем обычно игнорировали важность разницы температур в приповерхностном слое.

По словам доктора Гэвина Тилстоуна из Плимутской морской лаборатории, результаты нового исследования подчеркивают важность роли океана в поглощении углерода на планете, а также в замедлении климатического кризиса, который навис над миром. Также предполагается, что лучшее понимание процессов в океане, в дальнейшем позволит нам лучше понять углеродный цикл Земли, его влияние на все системы планеты, а также земной климат.

Ранее Фокус писал о том, что врожденные способности Земли утеряны: растения и леса разучились поглощать и хранить углерод.