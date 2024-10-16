Врожденные способности Земли утеряны: растения и леса разучились поглощать и хранить углерод

Новое исследование показывает, что растения и леса почти не поглощали углекислый газ в прошлом году — результаты шокировали климатологов.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом в будущем — он уже здесь, и его последствия мир ощущает на себе. В результате на мир обрушились невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, а также экстремальные наводнения и ураганы. Теперь ученые обнаружили еще более шокирующие последствия антропогенного изменения климата, пишет Futurism.

Теперь исследователи считают, что естественная защита Земли от выбросов углерода может разрушиться совсем. Наша планета исторически была домом для естественных "поглотителей углерода" и мест, которые естественным образом удаляют и хранят в себе потенциально вредный для атмосферы углекислый газ из земной атмосферы, например, леса и океаны.

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Результаты нового международного исследования обнаружили, что в 2023 году, который стал самым жарким за всю историю наблюдений, произошло весьма тревожное событие. Ученые обнаружили, что врожденные способности Земли поглощать и нейтрализовать углерод были почти полностью утеряны. Причем это коснулось деревьев, почвы и растений.

Авторы работы отмечают, что полученные ими результаты перекликаются с более ранними исследованиями. Например, в прошлом году исследование зоопланктона показало, что быстро тающие океанические ледники могут препятствовать способности океана захватывать и повторно использовать углерод.

По словам директора Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохана Рокстрема, человечество все еще не способно "увидеть кризис сполна". Зависимость людей от ископаемого топлива создает невероятную нагрузку на естественные поглотители углерода. И хотя окружающая среда со временем продемонстрировала невероятную устойчивость и адаптивность, этот растущий объем исследований может сигнализировать о наступлении переломного момента. По крайней мере, этого опасаются ученые.

Отметим, что естественные поглотители углерода на Земле весьма сложны, а потому их сложно измерить. Более того, используемые учеными климатические модели демонстрируют изменчивость с точки зрения временной шкалы. И все же, по словам ведущего ученого группы по изучению морской среды и атмосферы в Эксетерском университете в Англии Эндрю Уотсона, в целом компьютерные модели сходятся во мнении, что естественные поглотители углерода на суше и в океане сократятся в будущем из-за антропогенного изменения климата. Впрочем, открытым остается другой вопрос: как быстро это произойдет.

Большинство исследовательских моделей предрекают, что это произойдет медленно в течение следующих 100 лет или около того. Но, по словам Уотсона, большинство моделей также не учитывают косвенных факторов, таких, как:

увеличение лесных пожаров;

вырубка лесов.

Ранее Фокус писал о том, что что-то заставляет Южный океан выбрасывать углерод назад в атмосферу Земли.