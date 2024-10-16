Вроджені здібності Землі втрачено: рослини й ліси розучилися поглинати та зберігати вуглець

Нове дослідження показує, що торік рослини та ліси майже не поглинали вуглекислий газ — результати шокували кліматологів.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою в майбутньому — вона вже тут, і її наслідки світ відчуває на собі. У результаті на світ обрушилися неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, а також екстремальні повені й урагани. Тепер учені виявили ще більш приголомшливі наслідки антропогенної зміни клімату, пише Futurism.

Тепер дослідники вважають, що природний захист Землі від викидів вуглецю може зруйнуватися зовсім. Наша планета історично була домівкою для природних "поглиначів вуглецю" і місць, які природним чином видаляють і зберігають у собі потенційно шкідливий для атмосфери вуглекислий газ із земної атмосфери, наприклад, ліси та океани.

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Результати нового міжнародного дослідження виявили, що 2023 року, який став найспекотнішим за всю історію спостережень, відбулася вельми тривожна подія. Вчені виявили, що вроджені здібності Землі поглинати та нейтралізувати вуглець були майже повністю втрачені. Причому це стосується дерев, ґрунту і рослин.

Автори роботи зазначають, що отримані ними результати перегукуються з ранішими дослідженнями. Наприклад, торік дослідження зоопланктону показало, що океанічні льодовики, які швидко тануть, можуть перешкоджати здатності океану захоплювати й повторно використовувати вуглець.

За словами директора Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат Йохана Рокстрема, людство все ще не здатне "побачити кризу сповна". Залежність людей від викопного палива створює неймовірне навантаження на природні поглиначі вуглецю. І хоча навколишнє середовище з часом продемонструвало неймовірну стійкість та адаптивність, цей обсяг досліджень, що зростає, може сигналізувати про настання переломного моменту. Принаймні, цього побоюються вчені.

Зазначимо, що природні поглиначі вуглецю на Землі дуже складні, тому їх складно виміряти. Ба більше, кліматичні моделі, що використовуються вченими, демонструють мінливість з погляду часової шкали. І все ж, за словами провідного вченого групи з вивчення морського середовища й атмосфери в Ексетерському університеті в Англії Ендрю Вотсона, загалом комп'ютерні моделі сходяться на думці, що природні поглиначі вуглецю на суходолі та в океані скоротяться в майбутньому через антропогенну зміну клімату. Утім, відкритим залишається інше питання: як швидко це станеться.

Більшість дослідницьких моделей пророкують, що це відбудеться повільно протягом наступних 100 років або близько того. Але, за словами Вотсона, більшість моделей також не враховують непрямих чинників, як-от:

збільшення лісових пожеж;

вирубування лісів.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує Південний океан викидати вуглець назад в атмосферу Землі.