Концентрація рідкоземельних металів: мантія Землі розділена на дві частини через руйнування

Дослідження показало, що мантія нашої планети розділена на дві ділянки, які виникли після розпаду суперконтиненту Пангея.

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Мантія Землі розділена Тихоокеанським вулканічним вогняним кільцем, древнім розколом, який відображає руйнування суперконтиненту Пангея, як показало дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience. Вчені вважають, що руйнування суперконтиненту Пангея призвело до поділу мантії на дві половини — Африканську і Тихоокеанську зону, пише Live Science.

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Африканська зона простягається від східного узбережжя Азії та Австралії через Європу й Африку до західного узбережжя Північної Америки. Тихоокеанська зона охоплює Тихий океан. Як показує нове дослідження, під Африканською зоною в мантії міститься набагато більше цінних хімічних елементів, ніж в іншій зоні.

За словами вчених, за останній мільярд років на Землі існувало два суперконтиненти: Родінія, створений приблизно 1,2 млрд років тому, який розпався приблизно 750 млн років тому, і Пангея, створений приблизно 335 млн років тому, який розпався приблизно 200 мільйонів років тому.

Ці суперконтиненти об'єдналися в те місце, яке є зараз територією Африки. Коли океани між ними зникли, то океанічна кора пішла під континенти і забрала з собою континентальні породи. Таким чином хімічні елементи та їхні ізотопи потрапили в мантію. Цей самий процес продовжився після об'єднання суперконтинентів.

Навіть після того, як суперконтинент Пангея розпався, ознаки його розколу збереглися як у глибокій частині мантії, так і в її верхній частині. Вчені вивчили хімічний склад зразків із серединно-океанічних хребтів, де літосферні плити розходяться, а магма з неглибокої частини мантії просочується і перетворюється на базальт.

Вчені порівняли хімічний склад базальтів з усього світу і з тих самих періодів часу. У результаті вони виявили, що мантія в її неглибокій частині розділена на Африканську і Тихоокеанську зони.

За словами вчених, результати дослідження дають більше інформації про процеси, які пов'язують мантію і поверхню Землі. Досі достеменно не зрозуміло чому розпалися суперконтиненти, але вчені вважають, що це пов'язано з підйомом гарячої магми з глибокої частини мантії Землі.

За словами авторів дослідження, хімічний склад двох зон мантії відображає те, що відбувається на поверхні планети, а також те, що відбувається глибоко в її надрах. Розуміння цих процесів може допомогти визначити, де знаходиться велика концентрація рідкоземельних металів, необхідних для створення сучасних технологій.

Як уже писав Фокус, на поверхні океану є те, що дозволяє йому поглинати більше вуглецю. Дослідники виявили, що всього одна смужка води здатна в рази збільшити здатність світового океану поглинати вуглець.

Також Фокус писав про те, що інопланетному життю для існування не обов'язково потрібна планета. Вчені вважають, що позаземні організми можуть існувати в космосі у вигляді особливої колонії.