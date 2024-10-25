На поверхні океану є те, що дозволяє йому поглинати більше вуглецю: що це

Дослідники виявили, що всього одна смужка води здатна в рази збільшити здатність світового океану поглинати вуглець.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою і була спричинена людською діяльністю, вчені дедалі частіше шукають способи її запобігання або хоча б уповільнення. Утім, останні дослідження вже засвідчили, що планета зовсім не нагрівається швидше, ніж раніше — все йде своєю чергою, пише PHYS.org.

І все ж дослідники шукають те, що дозволило б посилити поглинання вуглекислого газу океаном, який і так бере на себе більшу частину парникових викидів. У новому дослідженні команда з Університету в Корнуоллі зосередилася на вивченні "шкіри океану" — тонкої смужки завглибшки не більш як 2 міліметри на поверхні, яка є трохи холоднішою за решту частини.

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Теоретичні та лабораторні дослідження показали, що ця різниця температур має збільшувати кількість CO2, яку поглинає океан. Однак раніше це ніколи не спостерігалося у відкритому океані. У своїй роботі команда використовувала точні вимірювання, щоб підтвердити твердження про те, що температура поверхні океану дійсно сприяє його загальній здатності поглинати вуглець.

Дослідження були проведені в Атлантиці й вказують на те, що океан поглинає приблизно на 7% більше вуглекислого газу щорічно, ніж вважалося раніше. Такий результат може здатися незначним, але при застосуванні до всього Світового океану, це додаткове поглинання вуглецю в 1,5 раза більше кількостей CO2, захопленого зростанням тропічних лісів Амазонки за рік.

Відомо, що Світовий океан поглинає близько чверті викидів вуглекислого газу, сповільнюючи тим самим зміну клімату. Однак це також завдає непоправної шкоди самому океану та його мешканцям. За словами провідного автора дослідження, доктора Деніела Форда з Університету Ексетера, нові результати надають вимірювання, що підтверджують наше теоретичне розуміння потоків CO2 на поверхні океану.

Зазначимо, що вимірювання було отримано за допомогою систем потоку CO2, які вимірювали крихітні відмінності у вуглекислому газі в повітрі, що завихрюється до поверхні океану і назад. Крім того, були зібрані вимірювання температури у високій якості. Однак, досі глобальні оцінки потоків CO2 між повітрям і морем зазвичай ігнорували важливість різниці температур у приповерхневому шарі.

За словами доктора Гевіна Тілстоуна з Плімутської морської лабораторії, результати нового дослідження наголошують на важливості ролі океану в поглинанні вуглецю на планеті, а також в уповільненні кліматичної кризи, яка нависла над світом. Також передбачається, що краще розуміння процесів в океані надалі дасть нам змогу краще зрозуміти вуглецевий цикл Землі, його вплив на всі системи планети, а також земний клімат.

Раніше Фокус писав про те, що вроджені здібності Землі загублені: рослини й ліси розучилися поглинати та зберігати вуглець.