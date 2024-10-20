Учені розкрили загадку походження величезного родовища дорогоцінного каміння (фото)

Учені виявили, що стародавні аметистові жеоди утворилися за напрочуд низьких температур.

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На півночі Уругваю розташоване одне з найбільших родовищ аметисту у світі, але їхнє утворення довгий час залишалося загадкою. За допомогою нових методів вчені розкрили історію походження цих дорогоцінних каменів і виявили, що вони кристалізувалися за напрочуд низьких температур. Дослідження опубліковано в журналі Mineralium Deposita, пише IFLScience.

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Аметисти є різновидом кварцу і їх легко впізнати за знаменитим фіолетовим відтінком. Це дорогоцінне каміння є важливим економічним ресурсом в Уругваї, де розташоване одне з найбільших родовищ аметисту у світі. Родовище унікальне через наявність великої кількості жеод (замкнута порожнина в осадових породах, заповнена кристалічними мінералами), а також величезні запаси аметисту і великого розмаїття дорогоцінних каменів.

Аметистові жеоди, висота деяких із них понад 5 метрів, знаходяться в охолоджених потоках лави. Ці стародавні потоки лави мають вік 134 млн років. Видобуток аметисту почався в Уругваї понад 150 років тому і продовжує залишатися важливою галуззю промисловості цієї країни. Але оскільки про походження родовища аметисту відомо дуже мало, знайти нові родовища складно.

Гігантські аметистові жеоди заввишки понад 5 метрів було знайдено в гірничодобувному районі в Уругваї Фото: IFLS

Щоб розкрити таємницю джерела аметисту, вчені провели аналіз мінералів жеод, ґрунтових вод і води, що міститься в жеодах, у більш ніж 30 шахтах. Вчені використовували нові методи аналізу для вивчення заповнених рідиною порожнин в осадових породах і мінералів. Таким чином вченим вдалося точно оцінити температуру і склад мінералізуючих рідин.

З'ясувалося, що аметисти кристалізувалися за низьких температур із рідин, подібних до ґрунтових вод. Аметистові жеоди утворилися за температур від 15 до 60 градусів Цельсія, а це напрочуд низька температура, кажуть учені. Це означає, що аметист утворився після того, як лава охолола.

Учені дійшли висновку, що вода в аметистових жеодах походить із ґрунтових вод, які містяться в прилеглих гірських породах.

Нове відкриття допоможе виявити більше дорогоцінних каменів у майбутньому, кажуть автори дослідження.

Як уже писав Фокус, 1000 років тому катастрофічне виверження створило Небесне озеро. Одне з найдраматичніших вивержень в історії Землі сталося понад 1000 років тому, але вчені все ще розбирають "завали".

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що рідкісна морська істота виживає за рахунок токсичного металу. Важкий метал молібден у великій концентрації смертельний для живих організмів, але тільки не для цієї морської губки.