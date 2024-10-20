З'ясувалося, що рідкісна морська істота виживає за рахунок токсичного металу: чому це важливо

Важкий метал молібден у великій концентрації смертельний для живих організмів, але тільки не для цього.

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Вчені з'ясували, що морська губка Theonella conica, що мешкає тільки в Індійському океані та Червоному морі, має дуже цікавий захист від хижаків, який дає змогу їй вижити. Цей захист полягає в накопиченні токсичного металу молібден, який у великих кількостях смертельний для інших живих істот. Нове відкриття має важливе значення для людини. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

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Раніше вчені виявили у складі морських губок Theonella conica, що живуть в Індійському океані, велику концентрацію важкого металу молібден, який смертельний для інших живих організмів у такій кількості.

У рамках нового дослідження вчені виявили, що в морських губках того ж виду, які живуть у Червоному морі також дуже багато молібдену. За словами вчених, у складі вивчених морських губок було знайдено більше молібдену, ніж у складі будь-якої іншої живої істоти на Землі — 46 793 мікрограми на грам сухої ваги.

Насправді і людині, і іншим живим організмам потрібен молібден. Наприклад, людині він допомагає розщеплювати ліки і токсини. Але якщо його занадто багато, то це дуже погано.

Вчені хотіли з'ясувати, яким чином і навіщо морська губка Theonella conica накопичує так багато токсичного металу. Для функціонування цих губок потрібен симбіоз з іншими організмами, включно з бактеріями, грибками і вірусами. До 40% тіла цих морських губок складають симбіонти. Це організми, які живуть разом у довгострокових відносинах, вигідних обом учасникам симбіозу.

Учені з'ясували, що одна з домінуючих бактерій, під назвою Entotheonella sp., у тілі губки допомагає накопичувати молібден і водночас нейтралізує його небезпечний вплив. Вчені вважають, що бактерія перетворює важкий метал на безпечні сполуки молібдену, такі як молібдат кальцію і молібдат натрію.

Автори дослідження вважають, що таким чином у морської губки формується своєрідний захист від хижаків, адже в ній міститься надто багато токсичного металу.

Учені вважають, що подальше дослідження бактерій у тілі губки може допомогти в боротьбі із забрудненням питної води. Адже здатність бактерій припиняти токсини в безпечні сполуки може врятувати здоров'я мільйонів людей на нашій планеті.

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