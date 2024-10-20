Выяснилось, что редкое морское существо выживает за счет токсичного металла: почему это важно

Тяжелый металл молибден в большой концентрации смертелен для живых организмов, но только не для этого.

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Ученые выяснили, что морская губка Theonella conica, обитающая только в Индийском океане и Красном море, имеет очень интересную защиту от хищников, которая позволяет ей выжить. Эта защита состоит в накоплении токсичного металла молибден, который в больших количествах смертелен для других живых существ. Новое открытие имеет важное значение для человека. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

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Ранее ученые обнаружили в составе морских губок Theonella conica, живущих в Индийском океане большую концентрацию тяжелого металла молибден, который смертелен для других живых организмов в таком количестве.

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что в морских губках того же вида, живущих в Красном море также очень много молибдена. По словам ученых, в составе изученных морских губок было найдено больше молибдена, чем в составе любого другого живого существа на Земле — 46 793 микрограмма на грамм сухого веса.

На самом деле и человеку, и другим живым организмам нужен молибден. Например, человеку он помогает расщеплять лекарства и токсины. Но если его слишком много, то это очень плохо.

Ученые хотели выяснить, каким образом и зачем морская губка Theonella conica накапливает так много токсичного металла. Для функционирования этих губок нужен симбиоз с другими организмами, включая бактерии, грибки и вирусы. До 40% тела данных морских губок составляют симбионты. Это организмы, которые живут вместе в долгосрочных отношениях, выгодных обоим участникам симбиоза.

Ученые выяснили, что одна из доминирующих бактерий, под названием Entotheonella sp., в теле губки помогает накапливать молибден и в то же время нейтрализует его опасное влияние. Ученые считают, что бактерия преобразует тяжелый металл в безопасные соединения молибдена, такие как молибдат кальция и молибдат натрия.

Авторы исследования считают, что таким образом у морской губки формируется своеобразная защита от хищников, ведь в ней находится слишком много токсичного металла.

Ученые считают, что дальнейшее исследование бактерий в теле губки может помочь в борьбе с загрязнением питьевой воды. Ведь способность бактерий прекращать токсины в безопасные соединения может спасти здоровье миллионов людей на нашей планете.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что молнии запускают в космос частицы-убийцы почти со скоростью света и это очень опасно для космических технологий, а также для астронавтов.

Также Фокус писал о том, что вирус Оропуш проявил новую опасную мутацию, попав в новые страны. Оропуш является довольно таинственной для науки болезнью, которая в последние годы начала все чаще проявлять себя в разных уголках планеты. Последнее исследование показало, что мутировав, он стал представлять более глобальную и смертельную опасность.