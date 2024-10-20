Загроза набирає обертів: вірус Оропуш проявив нову небезпечну мутацію, потрапивши в нові країни

Оропуш є доволі таємничою для науки хворобою, яка останніми роками почала все частіше проявляти себе в різних куточках планети. Останнє дослідження показало, що мутувавши, він став становити більш глобальну і смертельну небезпеку.

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Вірус Оропуш, що поширюється в основному через укуси мошок, уже давно викликає занепокоєння в Латинській Америці. Однак останні спалахи ознаменували собою тривожні зміни: вірус з'явився в регіонах, де його раніше ніколи не бачили, включно з міськими районами, розташованими далеко від традиційних його місць проживання в лісах, що становить особливу небезпеку для сотень тисяч людей, пише MIT Technology Review.

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Особливо від нової хвилі поширення вірусу вже постраждала Бразилія, де тільки цього року було підтверджено понад 8000 випадків захворювання. Вперше випадки захворювання були зареєстровані на Кубі, а також у США та Європі, що свідчить про зростаючий ареал проживання вірусу. Симптоми лихоманки Оропуш зазвичай слабко виражені, включно з лихоманкою, болем і нудотою, але були і важчі випадки, що супроводжувалися енцефалітом і менінгітом.

Цього року від вірусу померли дві молоді та здорові жінки. Оропуш також може передаватися від матері до плоду, що призводить до вроджених дефектів і мертвонароджень. Нещодавнє дослідження Вільяма де Соузи з Університету Кентуккі, опубліковане в журналі The Lancet Infectious Diseases, показало, що вірус зазнав генетичних змін, що робить його потенційно більш вірулентним і здатним завдавати більшої шкоди інфікованим клітинам. Поширення вірусу в міських районах і збільшення кількості важких випадків захворювання, як вважають учені, пов'язане зі зміною клімату і вторгненням людини в середовище проживання диких інфікованих тварин.

Підвищення температури і збільшення кількості опадів створили сприятливі умови для мошок, які переносять вірус, а вирубування лісів та урбанізація призвели до тіснішого контакту людей із дикими тваринами-господарями, такими як лінивці та примати, які є носіями.

Ще одним тривожним розвитком його еволюції є можливість появи нових способів передачі. У серпні в Італії у чоловіка, який повернувся з Куби, у спермі було виявлено вірус, що свідчить про можливий статевий спосіб передачі. Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендували чоловікам з Оропуше уникати сексу або використовувати презервативи протягом шести тижнів після появи перших симптомів. Крім того, вірус Оропуш було пов'язано з кількома випадками смерті плода й аномаліями під час народження в Бразилії, що ще більше посилює занепокоєння систем охорони здоров'я з приводу його небезпеки.

Поки вчені намагаються зрозуміти нові характеристики вірусу та шляхи його передачі, експерти наголошують на необхідності пильності серед населення та уряду. Зусилля з охорони здоров'я активізуються, особливо у зв'язку з поширенням вірусу в нові регіони. Однак, як зазначає Шахід Джаміль з Оксфордського університету, глобальна увага до проблеми не привертається через історичну поширеність вірусу тільки в бідніших регіонах. Відсутність лікування і вакцин робить профілактику вкрай важливою, і основна увага наразі приділяється боротьбі з комахами-переносниками, які поширюють хворобу.

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