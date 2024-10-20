Угроза набирает обороты: вирус Оропуш проявил новую опасную мутацию, попав в новые страны

Оропуш является довольно таинственной для науки болезнью, которая в последние годы начала все чаще проявлять себя в разных уголках планеты. Последнее исследование показало, что мутировав, он стал представлять более глобальную и смертельную опасность.

Related video

Вирус Оропуш, распространяющийся в основном через укусы мошек, уже давно вызывает беспокойство в Латинской Америке. Однако последние вспышки ознаменовали собой тревожные изменения: вирус появился в регионах, где его раньше никогда не видели, включая городские районы, расположенные далеко от традиционных его мест обитания в лесах, что представляет особую опасность для сотен тысяч людей, пишет MIT Technology Review.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Особенно от новой волны распространения вируса уже пострадала Бразилия, где только в этом году было подтверждено более 8000 случаев заболевания. Впервые случаи заболевания были зарегистрированы на Кубе, а также в США и Европе, что свидетельствует о растущем ареале обитания вируса. Симптомы лихорадки Оропуш обычно слабо выражены, включая лихорадку, боли и тошноту, но были и более тяжелые случаи, сопровождавшиеся энцефалитом и менингитом.

В этом году от вируса умерли две молодые и здоровые женщины. Оропуш также может передаваться от матери к плоду, что приводит к врожденным дефектам и мертворождениям. Недавнее исследование Уильяма де Соузы из Университета Кентукки, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, показало, что вирус претерпел генетические изменения, что делает его потенциально более вирулентным и способным наносить больший ущерб инфицированным клеткам. Распространение вируса в городских районах и увеличение числа тяжелых случаев заболевания, как полагают ученые, связано с изменением климата и вторжением человека в среду обитания диких инфицированных животных.

Повышение температуры и увеличение количества осадков создали благоприятные условия для мошек, переносящих вирус, а вырубка лесов и урбанизация привели к более тесному контакту людей с дикими животными-хозяевами, такими как ленивцы и приматы, которые являются носителями.

Еще одним тревожным развитием его эволюции является возможность появления новых способов передачи. В августе в Италии у мужчины, вернувшегося с Кубы, в сперме был обнаружен вирус, что говорит о возможном половом способе передачи. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали мужчинам с Оропуше избегать секса или использовать презервативы в течение шести недель после появления первых симптомов. Кроме того, вирус Оропуш был связан с несколькими случаями смерти плода и аномалиями при рождении в Бразилии, что еще больше усиливает беспокойство систем здравоохранения по поводу его опасности.

Пока ученые пытаются понять новые характеристики вируса и пути его передачи, эксперты подчеркивают необходимость бдительности среди населения и правительства. Усилия по охране здоровья активизируются, особенно в связи с распространением вируса в новые регионы. Однако, как отмечает Шахид Джамиль из Оксфордского университета, глобальное внимание к проблеме не привлекается из-за исторической распространенности вируса только в более бедных регионах. Отсутствие лечения и вакцин делает профилактику крайне важной, и основное внимание на данный момент уделяется борьбе с насекомыми-переносчиками, которые распространяют болезнь.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.