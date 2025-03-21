"Продолжает показывать новые трюки": ученые бьют тревогу по поводу мутации вируса H5N1

Птичий грипп не воспринимается многими всерьез, возможно из-за своего названия, а может всему виной недавняя пандемия и усталость от этой темы. Однако ученые напоминают, что игнорирование проблемы не уменьшает ее опасности для нас.

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Ученые напомнили нам, что в последнее время наш новый и опасный микроскопический противник незаметно продвигается вперед, привлекая внимание систем здравоохранения во всем мире. Вирус H5N1, широко известный как птичий грипп, претерпевает мутации, адаптируясь к ранее не наблюдавшимся условиям. Эта эволюция позволила вирусу заражать не только птиц, но и млекопитающих, включая молочный скот и домашних животных, что вызывает опасения по поводу его потенциального влияния на здоровье человека, пишет The Verge.

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Биолог-вычислитель из Национального института здоровья, Марта Нельсон, уже долгое время внимательно следит за развитием событий. Она отмечает, что вирус "приспосабливается к млекопитающим и продолжает показывать новые трюки".

Важно

Птичий грипп убил человека в США: стоит ли опасаться другим странам, рассказали врачи

Особую тревогу вызывает появление генотипа D1.1, нового варианта вируса H5N1. Изначально распространенный среди диких птиц и домашнего скота, этот генотип был недавно обнаружен у молочного скота в нескольких штатах США, включая Неваду и Аризону. Такая межвидовая передача вируса свидетельствует о заметном изменении в его поведении, поскольку теперь он заражает не только традиционных птичьих хозяев.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о случаях заболевания людей, связанных с этой вспышкой. По состоянию на 24 февраля 2025 года, вирусом H5N1 заразились три человека в стране: работник молочной фермы в Неваде, работник птицефабрики в Огайо и владелец домашней птицы в Вайоминге.

В то время как у работника молочной фермы наблюдались слабые симптомы, двум другим потребовалась госпитализация. Эти случаи подчеркивают потенциальную угрозу вируса для людей, особенно тех, кто находится в непосредственном контакте с зараженными животными, считают ученые.

Способность генотипа D1.1 заражать млекопитающих была связана с определенными генетическими мутациями. В частности, мутация PB2 D701N была выявлена в образцах молочного скота и в одном случае заболевания человека в США. Эта мутация связана с усиленным размножением вируса в организме млекопитающих, что свидетельствует о повышенной приспособляемости H5N1 к неавиационным видам.

В ответ на эти события эксперты из таких учреждений, как Медицинский колледж Бэйлора, выступают за срочное принятие упреждающих мер. Они подчеркивают необходимость немедленной вакцинации против H5N1 не только домашней птицы, но и молочного скота, а также тех, кто за ним ухаживает. Такие превентивные стратегии призваны сдержать распространение вируса и снизить риск потенциальной пандемии, чем недавно закончилась вспышка COVID-19.

Несмотря на эти тревожные тенденции, CDC утверждает, что в настоящее время риск для населения остается низким. Тем не менее, ситуация тщательно отслеживается, и органы здравоохранения готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Изменчивая природа вируса H5N1 служит ярким напоминанием о важности бдительности и готовности к борьбе с новыми инфекционными заболеваниями.

Вирус H5N1 существует уже несколько десятилетий и поражал в основном птиц. Его недавняя адаптация к заражению млекопитающих является беспрецедентной и подчеркивает динамичный характер эволюции вирусов. Этот переход ставит новые задачи перед здравоохранением и животноводством, требуя скоординированных и информированных ответных мер для управления потенциальными рисками, связанными с этим эволюционирующим патогеном.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.