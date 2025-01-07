Птичий грипп убил человека в США: стоит ли опасаться другим странам, рассказали врачи

В США зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Большая распространенность вируса по всему миру и его мутации, грозящие перекинутся на людей, заставляют научное сообщество с беспокойством следить за развитием ситуации.

Related video

Смертельный случай вируса птичьего гриппа H5N1 был подтвержден в Луизиане, что стало первым случаем смерти человека, связанным с этим вирусом в Соединенных Штатах. Представители здравоохранения сообщили, что умерший, человек старше 65 лет с уже имеющимися заболеваниями, заразился вирусом при контакте с домашней птицей. Теперь, когда вирус получил свою первую человеческую жертву, врачи обсуждают возможность пересмотра всей серьезности возможной пандемии, пишет The Age.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Штамм H5N1 представлял собой серьезную угрозу для дикой природы с момента своего появления в 2021 году, вызывая многочисленные случаи гибели птиц и млекопитающих по всему миру. Хотя передача вируса от человека к человеку остается маловероятной, эксперты предупреждают, что недавние мутации вируса могут повысить его инфекционный потенциал.

Важно

Первые звоночки приближающейся пандемии: вирус птичьего гриппа опасно мутировал

Геномный анализ случая в Луизиане, опубликованный CDC, выявил тревожные мутации, свидетельствующие о повышенной способности вируса связываться с клетками верхних дыхательных путей человека. Аналогичная мутация была выявлена в критической ситуации с 13-летней девочкой в Британской Колумбии, Канада, в ноябре прошлого года. Ребенок, страдавший от тяжелой дыхательной недостаточности, нуждался в длительной кислородной поддержке, но в итоге выздоровел.

Однако эти мутации, по-видимому, возникли после заражения, что дает определенную уверенность в том, что эти адаптации не циркулируют широко в популяциях птиц. Адаптация же штамма H5N1 к человеку сталкивается с многочисленными генетическими препятствиями. По словам доктора Фрэнка Вонга из Австралийского центра по обеспечению готовности к заболеваниям CSIRO, вирус должен претерпеть значительные мутации, чтобы процветать при температуре человеческого тела, эффективно передаваться через аэрозоли и закрепиться на специфических для человека клеточных рецепторах.

Хотя такие мутации теоретически возможны, они ухудшат способность вируса заражать птиц, что снизит вероятность их одновременного появления в природе. Несмотря на эти препятствия, масштабы воздействия H5N1 на животных вызывают опасения. С 2021 года этот штамм уничтожил множество видов диких животных, включая тигров, находящихся под угрозой исчезновения, и крупные популяции птиц. Тревожная вспышка в стадах крупного рогатого скота в США также показала способность вируса переходить от одного вида к другому, что потенциально может способствовать адаптивным для человека мутациям.

Эксперты подчеркивают важность бдительности, особенно в таких регионах, которые в целом остаются незатронутыми, но неизбежно подвергаются воздействию вируса. Меры готовности включают запасы вакцин и противовирусных препаратов, усиленные научным мониторингом с момента первого обнаружения вируса еще в 1997 году. Учитывая исторический уровень смертности среди людей, превышающий 50% в задокументированных случаях, ставки высоки. Однако доктор Вонг утверждает, что, хотя бдительность крайне важна, нынешние мутации пока не привели к существенному изменению общего риска пандемии.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.