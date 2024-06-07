Первые звоночки приближающейся пандемии: вирус птичьего гриппа опасно мутировал

Птичий грипп продолжает набирать обороты, приближаясь опасно близко к статусу катализатора пандемии. Новый подтип вируса впервые убил человека в Мексике и научился подавлять иммунитет у животных, закаляющих его на протяжении всей эволюции.

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Три события в области развития и изучения птичьего гриппа вызвали повышенную обеспокоенность ученых, которые считают, что угроза для людей и животных внезапно возросла в разы. Вирус, довольно часто балансирующий на грани не опасного для людей и потенциального катализатора новой эпидемии, внезапно преподнес ученым целый ряд мутаций и изменений, которые перевесили чашу в пользу второго варианта, резко повысив его опасность для человечества, пишет Yahoo News.

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Первым и на данный момент самым свежим пугающим научный мир событием стало подтверждение ВОЗ первого случая смерти человека от подтипа H5N2 в Мексике — штамма, который, как считалось ранее, поражает только птиц. Это происшествие является серьезным и резким изменением в эволюции вируса, и теперь представляет опасность не только для животных. Вторым событием стало неожиданное обнаружение H5N1 у полевых мышей в Нью-Мексико, что является аномалией, поскольку мыши обычно были устойчивы к различным вирусам гриппа, что говорит о том, что мутировав, он сумел побороть даже готовый к его вторжению иммунитет грызунов. Один из ведущих экспертов, доктор Дженна Гатмиллер из Университета Колорадо, давно изучающая птичий грипп, встревожена его быстрым и неконтролируемым распространением. "Мы видим лишь верхушку айсберга. Число людей, которые подвергаются риску заражения, на самом деле может быть очень велико", — заявила она. Доктор Гатмиллер назвала последние события пугающим и значительным отклонением от известных науке моделей. Третьим же событием стало выявление вируса H5N1 в стаде крупного рогатого скота в Айове, что пополнило растущий список пострадавших штатов, особенно на фоне заражения вирусом работника одной фермы, после контакта с коровами.

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Следующая пандемия на подходе: птичий грипп подобрался опасно близко к людям

Доктор Гатмиллер считает, что H5N1 препятствует превращению вспышек заболеваний в полноценную пандемию, однако выразила беспокойство, что вирус довольно быстро "набирает обороты". Она объяснила, что способность вируса переходить от одного животного-хозяина к другому, например, от птиц к млекопитающим, повышает риск заражения человека, так как дает ему большой плацдарм, полный раздражителей, для различных мутаций. Неконтролируемое распространение H5N1 среди животных, особенно в таких местах, как фермы полные животных и человеческого персонала, представляет собой серьезную угрозу внезапного рокового изменения, которое проложит путь вирусу в наш организм. И проблема может оказаться гораздо более тяжелой в плане контроля над ситуацией, поскольку речь идет не только о людях. "Птицы не подчиняются правилам ограждений", — отметила Гатмиллер, указывая на сложность его сдерживания, ведь даже одна ускользнувшая особь может запустить цепочку трагических событий.

Она отметила, что все известные случаи заражения людей были связаны с их контактом с животными. Однако если случай заболевания у человека возникнет без какого-либо контакта с ними, это будет свидетельствовать о начале передачи вируса от человека к человеку, что потребует немедленной реакции всего мира для предотвращения очередной пандемии. Если это случится, то станет первым и последним тревожным звоночком, предупредила она.

В отличие от ситуации с прошедшей пандемией вируса COVID-19, не было подтвержденных случаев передачи от человека к человеку нынешнего штамма H5N1, которому это совсем не помешало уничтожить значительные популяции домашней и дикой птицы по всему миру. Однако, предупреждая панику, доктор Гатмиллер прогнозирует, что если вирус станет проблемой для людей, то это будет постепенный процесс, а не внезапная вспышка, что даст нам шанс предотвратить эту глобальную проблему. При всем этом, она напомнила об огромной важности контроля над вирусом, чтобы предотвратить его дальнейшую адаптацию и увеличение риска для людей еще на ранних стадиях. "Если мы действительно не возьмем это под контроль в первые моменты, я считаю, что шансы пандемии значительно возрастут", — заключила она.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.