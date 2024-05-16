Вирус птичьего гриппа впервые передался от коровы к человеку: ученые подтвердили случай

Ученые уже не раз предупреждали о том, что вирус H5N1 находится опасно близко к тому, чтобы начать массово заражать людей. Словно подтверждая это, ученые зафиксировали первый случай заражения им человека от коровы.

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Заражение высокопатогенным птичьим гриппом A(H5N1) от коровы к фермеру, занимающемуся молочным животноводством, стало первым зарегистрированным случаем передачи этого вируса от коровы к человеку. Это значительное событие вызвало обеспокоенность ученых и органов здравоохранения во всем мире, на фоне недавних предупреждений о том, что вирус опасно близок к тому, чтобы повысить свою заразность для людей. Случай заражения вирусом был выявлен на ранней стадии и, к счастью, он вызвал лишь воспаление глаз, а не респираторную инфекцию, что снизило вероятность дальнейшей его передачи к людям, пишет ScienceAlert.

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"То, что вирус перешел от птиц к млекопитающим, в данном случае к молочным коровам, а затем к людям — это очень важно", — говорит эколог-токсиколог Стив Пресли, директор лаборатории по изучению биологических угроз Техасского технологического университета. Пресли и его коллеги провели исследование, подтвердившее передачу вируса, и поделились результатами с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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В конце марта 2024 года пострадавший работник фермы сообщил о покраснении глаз и дискомфорте. Хотя у него не было контакта с птицами, он работал с коровами, у которых наблюдались признаки заболевания. Этот случай стал первым, когда высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у молочного скота в США, что удивило экспертов и потребовало более тщательного наблюдения за животными и работниками ферм до подтверждения факта заражения.

Этот случай — всего лишь второе заражение человека этим птичьим гриппом в США, при этом передачи вируса от человека к человеку пока не наблюдалось. Однако каждое заражение человека дает вирусу больше возможностей адаптироваться и стать более заразным, мутируя в нашем организме. Так, в ходе исследования была выявлена специфическая мутация (PB2 E627K) в вирусе, полученном от рабочего, которая связана с адаптацией вируса к хозяевам-млекопитающим.

Продолжающаяся вспышка птичьего гриппа, начавшаяся в 2020 году, представляет значительную опасность из-за высокого уровня смертности при заражении. Понимание путей передачи вируса между животными и людьми имеет решающее значение для контроля его распространения до того как он потенциально спровоцирует новую пандемию. В настоящее время вирус обнаружен у различных млекопитающих, включая лисиц, тюленей, морских львов, медведей и домашних кошек. Поскольку ставки высоки, а воспоминания о недавней пандемии еще свежи, ученые старательно работают над сдерживанием распространения вируса.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп опасен не только для птиц. Все больше млекопитающих страдают от этого вируса.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.

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