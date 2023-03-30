Медленный убийца. В Индии зарегистрирован первый случай нападения грибка на человека

Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.

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61-летний мужчина обратился за помощью в местную больницу — пациент утверждал, что уже три месяца страдает от гриппозных симптомов, с которыми не может справиться самостоятельно. Медики провели сканирование и то, что они обнаружили, сбило их с толку, пишет Daily Mail.

В ходе обследования у мужчины обнаружили абсцесс трахеи. Далее хирурги провели процедуру, слили гной и отправили образцы в лабораторию. Результаты оказались весьма интригующими — образцы свидетельствовали, что мужчина заразился грибковым заболеванием (chondrostereum purpureum) смертельным для растений. Это первый случай в истории, когда человек стал жертвой грибка-убийцы, нацеленного на растения.

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Известно, что гриб вызывает у растений болезнь серебристых листьев, которая распространяется спорами, переносимыми по воздуху, и окрашивает листья растений в металлический цвет, медленно убивая их.

Исследователи предполагают, что 61-летний мужчина подвергся нападению грибка-убийцы, когда проводил собственные исследования в качестве миколога растений, которые, в том числе включали работу с плесенью, дрожжами и грибами. Известно, что мужчина долгое время работал с образцами, что, видимо, и послужило плацдармом для заражения. Однако исследователи отмечают, что данный случай также поднимает "серьезные вопросы", ведь фактически он показывает, что инфекция способна поражать как здоровых, так и людей с ослабленным иммунитетом.

Гной был полностью слит, собран в чашку Петри и отправлен на анализ Фото: Medical Mycology Case Reports

Известно, что пациент три месяца пытался самостоятельно бороться с заболеванием, основными симптомами которого были:

кашель;

охриплость голоса;

усталость;

затрудненное глотание;

боль в горле.

Медики из многопрофильной больницы Consultant Apollo сообщают, что рентгеновские снимки не выявили никаких отклонений, затем они провели компьютерную томографию, которая и показала, что у мужчины паратрахеальный абсцесс на шее. Отметим, что подобные абсцессы могут привести к летальному исходу, если их вовремя не заметить и не начать лечение. В конце концов они могут блокировать дыхательные пути, что приведет к развитию других инфекций.

Исследователи отмечают, что данный инцидент стал первым зарегистрированным доказательством, что данный конкретный тип грибка также опасен и для людей, а не только растений. Через два года мужчина полностью выздоровел, что подтверждает заключение врачей.

Ученые отмечают, что за последние несколько лет появилось множество новых патогенных грибков, и с усилением глобального потепления ситуация будет только накаляться. Повышение температуры ускоряет количество мутаций, происходящих в грибах, которые могут повысить устойчивость к лекарствам и лучше адаптировать их к выживанию в организме человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали смертоносное соединение и назвали его в честь Киану Ривза.