Идеальный убийца. Ученые разработали смертоносное соединение и назвали его в честь Киану Ривза

Исследование свидетельствует о том, что "кианумицины" в действительности чрезвычайно хороши в истреблении грибков.

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Всем известно, что Киану Ривз в своих ролях Джона Уика или Нео из "Матрицы" чрезвычайно эффективен в истреблении своих врагов. В новом исследовании ученые создали химическое вещество, которое также смертоносно, как и актер в своих лучших ролях, пишет Futurism.

Новое вещество, по сути, представляет собой пестицид нового типа, которой чрезвычайно эффективен в борьбе с грибками. Вещество было создано в лаборатории молекул на биопилотном заводе в Лейбниц-ХКи в Германии и получило название "кианумицин".

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По словам ведущего автора исследования Себастьяна Гетце, их новое "детище" показало свою эффективность в истреблении грибков настолько, что было сравнимо с чрезвычайной смертоносностью Киану Ривза в его ролях — отсюда и название.

Гетце отмечает, что "кианумицины" были получены из бактерий рода Pseudomonas. Они нацелены на грибкового вредителя растений Botrytis cinerea, вызывающего серую гниль и уничтожающего урожай. Известно, что этот грибок способен поразить более двух сотен фруктов и овощей, а также является одним из самых проблемных грибков в мире. Дело в том, что со временем он становится все более устойчивым к существующим химическим пестицидам, а также фармацевтическим препаратам.

Ученые отмечают, что сегодня многие патогенные для человека грибы оказываются устойчивыми к противогрипковым препаратам — отчасти виной тому их использование в больших количествах на сельскохозяйственных полях.

Исследователи уверяют, что их "кианумуцины" показывают весьма многообещающий препарат, в особенности в борьбе с весьма опасным для человека патогенным грибком Candida albicans, а также некоторыми другими. Также ученые отмечают, что их новый "убийца", по сути, представляет собой бактериальное, а не химическое вещество, что делает его более безопасным для окружающей среды. Оно также не несет угрозы для клеток человека или растения.

Отметим, что это не первый раз, когда ученые называют свои разработки в честь знаменитостей. Например, в Южной Африке обитает паразитическая оса, названная в честь Брэда Питта, а целый род гендерфлюидных папоротников назвали в честь поп-иконы Леди Гаги.

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