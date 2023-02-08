Ідеальний вбивця. Вчені розробили смертоносне поєднання і назвали його на честь Кіану Рівза

Дослідження свідчить про те, що "кіануміцини" насправді надзвичайно гарні у винищуванні грибків.

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Всім відомо, що Кіану Рівз у своїх ролях Джона Уїка чи Нео з "Матриці" надзвичайно ефективний у винищенні своїх ворогів. У новому дослідженні вчені створили хімічну речовину, яка також смертоносна, як і актор у своїх найкращих ролях, пише Futurism.

Нова речовина, фактично, є пестицидом нового типу, який надзвичайно ефективний у боротьбі з грибками. Речовина була створена в лабораторії молекул на біопілотному заводі в Лейбніц-ХКі в Німеччині та отримала назву "кіануміцин".

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За словами провідного автора дослідження Себастьяна Гетце, їхнє нове "дітище" показало свою ефективність у винищуванні грибків настільки, що було порівняно з надзвичайною смертоносністю Кіану Рівза у його ролях — звідси й назва.

Гетце зазначає, що "кіануміцини" було отримано з бактерій роду Pseudomonas. Вони націлені на грибкового шкідника рослин Botrytis cinerea, що викликає сіру гниль і знищує врожай. Відомо, що цей грибок здатний вразити більше двох сотень фруктів та овочів, а також є одним із найпроблемніших грибків у світі. Справа в тому, що згодом він стає все більш стійким до існуючих хімічних пестицидів, а також фармацевтичних препаратів.

Вчені відзначають, що сьогодні багато патогенних для людини грибів виявляються стійкими до протигрибкових препаратів — частково причиною цього є їхнє використання у великих кількостях на сільськогосподарських полях.

Дослідники запевняють, що їхні "кіануміцини" показують дуже перспективний препарат, особливо у боротьбі з дуже небезпечним для людини патогенним грибком Candida albicans, а також деякими іншими. Також вчені зазначають, що їх новий "вбивця", по суті, є бактеріальною, а не хімічною речовиною, що робить її безпечнішою для навколишнього середовища. Воно вона не несе загрози для клітин людини чи рослини.

Зазначимо, що це не вперше, коли вчені називають свої розробки на честь знаменитостей. Наприклад, у Південній Африці мешкає паразитична оса, названа на честь Бреда Пітта, а цілий рід гендерфлюїдних папоротей назвали на честь поп-ікони Леді Гаги.

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