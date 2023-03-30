Повільний вбивця. В Індії зареєстровано перший випадок нападу грибка на людину

Смертельний для рослин грибок три місяці повільно вбивав грибника, поки останній не звернувся по медичну допомогу.

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61-річний чоловік звернувся за допомогою до місцевої лікарні — пацієнт стверджував, що вже три місяці страждає на грипозні симптоми, з якими не може впоратися самостійно. Медики провели сканування і те, що вони виявили, збило їх з пантелику, пише Daily Mail.

Під час обстеження у чоловіка виявили абсцес трахеї. Далі хірурги провели процедуру, злили гній та відправили зразки до лабораторії. Результати виявилися інтригуючими — зразки свідчили, що чоловік заразився грибковим захворюванням (chondrostereum purpureum), що є смертельним для рослин. Це перший випадок в історії, коли людина стала жертвою грибка-вбивці, орієнтованого на рослини.

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Відомо, що гриб викликає у рослин хворобу сріблястого листя, яка поширюється спорами, що переносяться повітрям, і забарвлює листя рослин у металевий колір, повільно вбиваючи їх.

Дослідники припускають, що 61-річний чоловік зазнав нападу грибка-вбивці, коли проводив власні дослідження, як міколог рослин, що включали роботу з пліснявою, дріжджами та грибами. Відомо, що чоловік довгий час працював зі зразками, що, певно, і стало плацдармом для зараження. Однак дослідники зазначають, що цей випадок також порушує "серйозні питання", адже фактично він вказує на те, що інфекція здатна уражати як здорових, так і людей з ослабленим імунітетом.

Гній був повністю злитий, зібраний у чашку Петрі та відправлений на аналіз Фото: Medical Mycology Case Reports

Відомо, що пацієнт три місяці намагався самостійно боротися із захворюванням, основними симптомами якого були:

кашель;

охриплість голосу;

втома;

труднощі при ковтанні;

біль у горлі.

Медики з багатопрофільної лікарні Consultant Apollo повідомляють, що рентгенівські знімки не виявили жодних відхилень, потім вони провели комп'ютерну томографію, яка показала, що у чоловіка паратрахеальний абсцес на шиї. Зазначимо, що подібні абсцеси можуть призвести до смерті, якщо їх вчасно не помітити й не почати лікування. Зрештою, вони можуть блокувати дихальні шляхи, що призведе до розвитку інших інфекцій.

Дослідники зазначають, що цей інцидент став першим зареєстрованим доказом, що цей конкретний тип грибка також небезпечний і для людей, а не тільки рослин. Через два роки чоловік повністю одужав, що підтверджують висновки лікарів.

Вчені зазначають, що за останні кілька років з'явилося багато нових патогенних грибків, і з посиленням глобального потепління ситуація буде тільки ускладнюватися. Підвищення температури прискорює кількість мутацій, що відбуваються у грибах, які можуть підвищити стійкість до ліків та краще адаптувати їх до виживання в організмі людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили смертоносне поєднання і назвали його на честь Кіану Рівза.