Масштабная эпидемия птичьего гриппа вызвала яичный кризис в США (инфографика)

Некоторые торговые сети в США ввели ограничения на количество проданных в одни руки яиц. На этом фоне в отдельных штатах стоимость 12 яиц уже достигла цены более $10, то есть выше 400 грн.

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В Соединенных Штатах Америки стремительно дорожают куриные яйца и в феврале за коробку с дюжиной яиц покупатели платили по $15,49, то есть на 80% больше, чем год назад, что стало рекордом. Поскольку дефицит сохраняется, Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что продукт и дальше будет подниматься в цене, пишет LIGA.net.

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В магазинах по всей стране вводятся ограничения на продажу яиц. К примеру, в сети Costco Wholesale продают не более трех упаковок, а Trader Joe's отдает одну коробку яиц в руки. И на этом фоне в отдельных штатах стоимость 12 яиц уже достигла и превысила $10.

Изменение цен на яйца в Соединенных Штатах Фото: liga.net

Почему дорожают яйца в США

Дефицит яиц и последующая за ней ценовая лихорадка связана с эпидемией птичьего гриппа H5N1, охвативший все 50 штатов. В ноябре-декабре 2024 года фермерам пришлось уничтожить более 17 млн кур-несушек, что составило половину годовых потерь в год. И за первые недели текущего года было уничтожено 21 млн кур-несушек.

За последние 30 дней птичий грипп поразил свыше 23 млн птиц на более чем 150 фермах. Больше всего пострадали птицеводы в Огайо, одном из ведущих штатов по производству яиц, а также Миссури.

При этом, на пике эпидемии администрация президента Дональда Трампа приняла решение на 25% сократить штат Национальной сети лабораторий здравоохранения животных, являющейся аналогом ветеринарной службы.

Напомним, 1 февраля в штате Пенсильвания воры украли в бакалейном магазине 100 тысяч яиц. Стоимость похищенного продукта составляла 40 тысяч долларов.

В то же время в Украине яйца дешевеют. Сейчас десяток яиц в среднем на 15 грн дешевле, чем в декабре прошлого года.