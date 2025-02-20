Масштабна епідемія пташиного грипу спричинила яєчну кризу в США (інфографіка)

Деякі торговельні мережі в США ввели обмеження на кількість проданих в одні руки яєць. На цьому тлі в окремих штатах вартість 12 яєць уже сягнула ціни понад $10, тобто вище 400 грн.

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У Сполучених Штатах Америки стрімко дорожчають курячі яйця і в лютому за коробку з дюжиною яєць покупці платили по $15,49, тобто на 80% більше, ніж рік тому, що стало рекордом. Оскільки дефіцит зберігається, Міністерство сільського господарства прогнозує, що продукт і далі зростатиме в ціні, пише LIGA.net.

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У магазинах по всій країні вводяться обмеження на продаж яєць. Наприклад, у мережі Costco Wholesale продають не більше трьох упаковок, а Trader Joe's віддає одну коробку яєць у руки. І на цьому тлі в окремих штатах вартість 12 яєць уже сягнула і перевищила $10.

Зміна цін на яйця в Сполучених Штатах Фото: liga.net

Чому дорожчають яйця у США

Дефіцит яєць і цінова лихоманка, що послідувала за нею, пов'язана з епідемією пташиного грипу H5N1, що охопила всі 50 штатів. У листопаді-грудні 2024 року фермерам довелося знищити понад 17 млн курей-несучок, що склало половину річних втрат на рік. І за перші тижні поточного року було знищено 21 млн курей-несучок.

За останні 30 днів пташиний грип вразив понад 23 млн птахів на більш ніж 150 фермах. Найбільше постраждали птахівники в Огайо, одному з провідних штатів із виробництва яєць, а також Міссурі.

При цьому, на піку епідемії адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення на 25% скоротити штат Національної мережі лабораторій охорони здоров'я тварин, що є аналогом ветеринарної служби.

Нагадаємо, 1 лютого у штаті Пенсильванія злодії вкрали в бакалійному магазині 100 тисяч яєць. Вартість викраденого продукту становила 40 тисяч доларів.

Водночас в Україні яйця дешевшають. Зараз десяток яєць у середньому на 15 грн дешевше, ніж у грудні минулого року.