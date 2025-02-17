Яйця в Україні дешевшають: експерт розповів, чи зросте ціна знову (відео)

За словами економіста Олега Пендзина, стимулом для зниження ціни на початку 2025 року стало дослідження Антимонопольного комітету. Зараз десяток яєць в середньому на 15 грн дешевший, ніж у грудні.

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З початку 2025 року ціни на яйця почали знижуватися після різкого зростання у жовтні-листопаді. Проте ми ще можемо побачити здорожчання в найближчому майбутньому, хоча й не настільки значне, розповів голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Київ24".

На думку експерта, стимулом до зниження цінників на яйця стало спеціальне дослідження, проведене Антимонопольним комітетом.

"У мене таке глибоке переконання. І це якраз охолодило бажання наших виробників збільшувати ціни", — сказав Олег Пендзин.

Він зазначив, що сьогодні середня ціна за десяток яєць в Україні становить 60 грн. Це на 15 грн дешевше, ніж наприкінці минулого року, проте найближчим часом ми можемо знову побачити невелике подорожчання.

"Напевно, я думаю, невелике зростання буде, але у будь-якому випадку це точно буде не така карколомна ситуація, як у листопаді та грудні", — припустив економіст.

Фахівець прокоментував також складну ситуацію з яйцями у США і зазначив, що експортувати продукт з України буде надзвичайно дорого та нерентабельно. Він додав, що різко погіршилася ситуація з виробниками яєць і курятини у Європі, зокрема французькі підприємства звернулися до свого уряду з вимогою зупинити постачання з України.

"Наші яйця дешевші та по якості нічим не гірші. На сьогодні є в Європі є надзвичайно серйозні проблеми з європейськими виробниками. Вони дуже дотовані: 70% доходів європейського фермера — це дотації Брюсселю. Тобто уявіть собі, під якою фантастичною парасолькою існує європейський аграрний бізнес. А якщо ще врахувати, що у нас із вами цього літа закінчується термін зняття будь-яких обмежень на експорт аграрної продукції, напевно, ми повернемося до квотування, нехай воно буде і не таким жорстким, як це було у 2021 році", — сказав Пендзин.

Нагадаємо, 14 лютого Фокус проаналізував динаміку зростання цін на овочі в Україні і дізнався в агроексперта Дениса Марчука причини здорожчання.

13 лютого Фокус з'ясовував, чому зростають ціни на продукти в Україні та яких змін чекати навесні.