Якщо порівняти з січнем 2024-го, цьогорічні ціни на овочі зросли на 33,9%. А здешевшання на декілька гривень, що спостерігається цього тижня, свідчить не про збільшення пропозицій, а зниження якості продуктів. Фокус проаналізував динаміку цін.

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На початку 2025 року ціни на овочі та фрукти в Україні порівняно з тим же періодом 2024 року зросли, про що свідчать дані Державної служби статистики. Проте у лютому деякі з продуктів борщового набору подешевшали. У матеріалі "Хліб з маслом як елемент розкоші. Чому зростають ціни на продукти в Україні і що буде навесні" Фокус проаналізував ситуацію.

Цінові гойдалки в Україні: що з борщовим набором

Згідно зі статистикою Держстата, у січні подорожчали овочі з борщового набору. А вже на початку лютого вони подешевшали, про що повідомляють аналітики EastFruit. Проте не через збільшення кількості пропозицій від виробників, а зниження якості коренеплодів, які перебувають на тривалому зберіганні. Зокрема картоплю продають дешевше на 4-3 грн. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті ріпчастої цибулі. Овоч подешевшав від 14-15 до 12-14 грн/кг. Впала ціна і на білокачанну капусту — до 35-38 грн/кг.

Морква 18-25 грн/кг, а буряк — 14-16 грн/кг.

У січні подорожчали овочі з борщового набору Фото: Відкриті джерела

Водночас пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Цей овоч віддавали по 55-60 грн/кг, хоча раніше його можна було купити по 30-40 грн/кг.

До цього додаються високі ціни на тепличні категорії, наприклад, огірки та томати. Вартість тепличних продуктів в магазинах України спричинена високими цінами на внутрішньому ринку та несприятливи погодними умовами в Туреччині, звідки в зимовий період традиційно здійснюють основні поставки цієї групи на ринок України. Тож тенденція до здорожчання зумовлена надходженням тепличної продукції за високими цінами.

В Україні тримаються високі ціни на тепличні категорії, наприклад, огірки та томати

Водночас експерти зазначають, що нинішня вартість картоплі в Україні відповідає цінам на імпортний продукт з Нідерландів, Польщі та Литви. Нідерланди завозять свою картоплю до України і готові були б завозити ще, але неврожай насіннєвого корнеплоду 2023 року ускладнив імпорт високоякісного насіння до України. Ситуацію погіршили і несприятливі погодні умови під час збору врожаю 2024-го. Додатковими факторами, що впливають на ціну, є здорожчання засобів захисту рослин, добрив, людської праці та електроенергії протягом останніх років.

Через зниження якості коренеплодів, які перебувають на тривалому зберіганні дещо знизилися ціни на продукти борщового набору

Чому вартість продуктового кошика зростає

Головним показником зростання цін 2024-го став продуктовий кошик українців. За підсумками року, відповідно до даних Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 2024 року в Україні підвищилися на 14,1%. В лідерах зростання опинилися саме овочі (+48,3%). До них додалися і молочні продукти: масло здорожчало на 33,9%, молоко — на 18,8%, а сир додав в ціні 16,2%.

За підсумками року, відповідно до даних Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 2024 року в Україні підвищилися на 14,1%

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, коментуючи ситуацію також відзначив нестачу робочих рук, зокрема в аграрних підприємствах. Попри це польові роботи вже розпочалися, зокрема у південних регіонах.

"Якщо буде потепління у лютому, щоб підживлювати озимину, то фактично робота вже розпочалася. Під №1 залишається питання із бронюванням, тому що критерії визначені, але вони такі, що малі фермерські господарства, наприклад, не в змозі їх виконати. І навантаження із забезпечення мобілізації для них є надвеликим. Людей катастрофічно не вистачає", — сказав Марчук.

Головним показником зростання цін 2024-го став продуктовий кошик українців Фото: Pixabay

За словами експерта, також проблеми посилює питання із паливо-мастильними матеріалами.

"Коли у вересні 2024 року приймався закон, говорили, що протягом трьох місяців буде напрацьований новий законопроєкт (і це було чітко прописано у перехідних положеннях основного закону, який піднімав акцизи на паливо), що для товаровиробників буде розроблено законопроєкт, який зменшить частку акцизів для аграріїв, тому що техніка, яка працює в полі, буде здійснювати закупівлю за іншими акцизами. До сьогодні таких законопроєкт не розробили. Вже від 2025 року від 139 євро до 215 євро зросли акцизи. Втрати для бізнесу протягом року будуть понад 5,5 млрд до грн.", — пояснив Марчук.

Також експерт назвав іще один чинник, який серйозно впливає на ціноутворення. А саме — вартість енергії, яка закладається у собівартість продукції.

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"Сьогодні системи, в яких зберігаються овочі, потребують більше затрат. Зараз почалися морози, отже використання електроенергії для зберігання буде більш інтенсивніше. Взагалі, все, що пов’язано з використанням електроенергії, прив’язується до кінцевої ціни продукції, яку ми споживаємо. Це і молоко, і м’ясо, і інша продукція. Тому сказати, що якась продукція залежить від світла, а якась не залежить, не доводиться", — додав Денис Марчук.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, зростання цін українців турбує більше, ніж окупація територій. Такий результат показало опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Додамо, що Фокус і раніше аналізував овочевий ринок, а також порівнював вартість основного набору з картоплі, моркви, капусти, буряку, м'яса. Очікується, що до кінця зими зростуть також ціни на м'ясо, молоко та фрукти.