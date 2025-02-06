Зростання цін українців турбує більше, ніж окупація територій, — опитування

За даними опитування, подальшу окупацію територій вважають найбільшою проблемою 25% населення, а погіршення життя українців під окупацією — 5%.

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Українці вважають, що зростання цін в Україні є найбільшою проблемою у наступні 12 місяців. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Основними загрозами для українців, згідно з опитуванням, є зростання цін. Цього бояться 33% респондентів. Економічна криза турбує майже таку ж кількість питаних — 32%.

Менша кількість опитаних бояться посилення обстрілів – 27%. Подальша окупація територій непокоїть – 25% респондентів, а погіршення життя під окупацією непокоїть 5%.

Основні погіршення українці помічають в економічній ситуації — 80%. Погіршення політичної ситуації бачать 62% осіб.

Опитування проводили з 20 листопада по 4 грудня 2024 року методом телефонних інтерв'ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів по всій країні, крім тимчасово окупованих територій, а також 3600 людей у ​​дев'яти регіонах — по 400 у кожному.

Для національної вибірки використали випадковий набір мобільних номерів серед жителів України віком від 18 років. Максимальна помилка — 2,2% для загальної вибірки та 4,9% для підвибірок у регіонах.

Додамо, що "борщовий набір" постійно дорожчає. Тому Фокус аналізував овочевий ринок, порівнявши вартість основного набору з картоплі, моркви, капусти, буряку, м'яса. До кінця зими зростуть ціни також на м'ясо, молоко та фрукти.

Варто зазначити, що в Україні очікується підвищення акцизів на табачні вироби. Очікується, що це неминучі зміни, адже Україна має певні зобов’язання перед ЄС. Зокрема, у 2025 році пачка цигарок коштуватиме 115 гривень, а "стіків" — 125 гривень. До 2028 ж року вартість зросте до 135 та 140 гривень відповідно.