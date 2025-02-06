Рост цен украинцев беспокоит больше, чем оккупация территорий, — опрос

По данным опроса, дальнейшую оккупацию территорий считают самой большой проблемой 25% населения, а ухудшение жизни украинцев под оккупацией — 5%.

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Украинцы считают, что рост цен в Украине является самой большой проблемой в следующие 12 месяцев. Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Основными угрозами для украинцев, согласно опросу, является рост цен. Этого боятся 33% респондентов. Экономический кризис беспокоит почти такое же количество опрошенных — 32%.

Меньшее количество опрошенных боятся усиления обстрелов — 27%. Дальнейшая оккупация территорий беспокоит — 25% респондентов, а ухудшение жизни под оккупацией беспокоит 5%.

Основные ухудшения украинцы замечают в экономической ситуации — 80%. Ухудшение политической ситуации видят 62% человек.

Опрос проводился с 20 ноября по 4 декабря 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также 3600 человек в девяти регионах — по 400 в каждом.

Для национальной выборки использовали случайный набор мобильных номеров среди жителей Украины в возрасте от 18 лет. Максимальная ошибка — 2,2% для общей выборки и 4,9% для подвыборок в регионах.

Добавим, что "борщевой набор" постоянно дорожает. Поэтому Фокус анализировал овощной рынок, сравнив стоимость основного набора из картофеля, моркови, капусты, свеклы, мяса. До конца зимы вырастут цены также на мясо, молоко и фрукты.

Стоит отметить, что в Украине ожидается повышение акцизов на табачные изделия. Ожидается, что это неизбежные изменения, ведь Украина имеет определенные обязательства перед ЕС. В частности, в 2025 году пачка сигарет будет стоить 115 гривен, а "стиков" — 125 гривен. К 2028 году стоимость вырастет до 135 и 140 гривен соответственно.